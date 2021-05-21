В Красноярском крае пришлось разрушить дорогу, чтобы спасти село от паводка

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Минувшей ночью в Красноярске чуть не затопило село Нижний Суэтук Ермаковского района. Ситуация была настолько серьезной, что сотрудникам МЧС пришлось частично разрушить дорожное полотно, чтобы поток воды прошел мимо населенного пункта. Эта мера оказалась действенной, и угроза была снята.

Тяжело пришлось также жителям поселка Качулька Каратузского района. Там полностью затопило дорогу с одного конца поселка до другого. Спасателям пришлось с помощью плавсредств переправить 22 местных жителя.

- На утро, 21 мая в крае остается подтоплено 152 приусадебных участка, 50 жилых домов (вода находится выше уровня полк на 5-10 см), к 22 домам вода подошла к фундаменту. Заблаговременно отселен 131 человек, из них 25 детей, - передают в МЧС по Красноярском краю.