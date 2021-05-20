Роспотребнадзор рассказал, отчего в Хакасии произошло массовое отравление школьников

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Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия обнародовало причину, по которой жители Орджоникидзевского района обратились в больницу с симптомами отравления. Оказалось, что массовую кишечную инфекцию спровоцировало несоответствие качества воды централизованного водоснабжения установленным нормам.

Случаи отравления были зафиксированы 12 и 13 мая. В больницу обратились 8 детей и 3 взрослых. Все жаловались на расстройство пищеварения. При этом 10 человек проживают в селе Копьево, один – в поселке Июс. Региональный минздрав сообщает, что среди поступивших жалоб, тяжелых случаев не было зарегистрировано.

- В ходе эпидемиологического расследования установлено, что формирование очага острой кишечной инфекции обусловлено реализацией водного фактора. В рамках плановой проверки ресурсоснабжающей организации МКП «Копьёвское ЖКХ» установлено, что перед подачей населению вода не проходит проектную водоподготовку. По результатам лабораторных исследований выявлено несоответствие воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям. В отношении ресурсоснабжающей организации будут применены административные меры, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Также ведомство проводит целый комплекс противоэпидемических мер, чтобы избежать распространение инфекции. В ёмкостях водозаборных колодцев посёлка Копьево дозировано хлорируют воду, усилен дезинфекционный режим, проведена заключительная дезинфекция пищеблока и столовой школы силами специализированной организации. Также врачи обойдут население и проведут массовые осмотры.

Из-за осложнения паводковой ситуации, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует местным жителям пить только кипяченную или бутилированную воду.

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