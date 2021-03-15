В Железногорске еще 17 школьников могли отравиться питанием

В "Школе Космонавтики" это уже не первый случай Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске, Красноярский край, зафиксировано еще 17 обращений школьников к медикам с сильными болями в животе. Троих из них госпитализировали. По данному факту следователи организовали проверку. Как сообщает следком, питание в КГАОУ «Школа космонавтики» поставляют в рамках муниципального контракта КГБУ «Центр Питания».

Учащиеся круглосуточно находятся в «Школе космонавтике». 12 марта вечером они последний раз поужинали, а 13 марта 17 школьников от 15 до 17 лет обратились в медпункт за помощью. У всех диагностированы одинаковые симптомы – острая боль в животе. У троих детей признаки оказались сильнее и их отправили на госпитализацию, остальные находятся под наблюдением.

На данный момент специалисты МРУ №51 ФМБА России пытаются найти источник плохого самочувствия школьников.