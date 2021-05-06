Откуда посмотреть салют 9 мая в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

День Победы в текущем году обойдется без массовых мероприятий. Власти были вынуждены пойти на это из-за профилактики коронавируса. В онлайн перешла даже акция «Бессмертный полк», однако совсем без праздничных мероприятий красноярцы не останутся. Рассказываем, откуда посмотреть салют 9 мая в Красноярске 2021.

Примечательно, что информация о проведении салюта была опубликована не мэрией. Красноярцы узнали об этом на портале госзакупок.

Когда начнется салют на День Победы в Красноярске 2021

Праздничный фейерверк запустят 9 мая в 22:45 часов. Продлится шоу 15 минут. Известно, что в воздух выпустят 4 749 единиц пиротехники.

Где посмотреть салют на День Победы в Красноярске 2021

Запускать праздничный салют будут из трех точек города:

- Баржа напротив гостиницы «Огни Енисея»;

- Остров Татышев в районе ТРЦ «Июнь»;

- в центре города – слева от вантового моста.

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