Где посмотреть акцию «Бессмертный полк» в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В текущем году День Победы пройдет без массовых мероприятий. Всему виной – коронавирус. Большинство торжеств перешло в режим онлайн, как и главное праздничное событие на 9 мая. «КП-Красноярск» рассказывает, где посмотреть онлайн «Бессмертный полк» в Красноярске 2021.

В интернете трансляцию «Бессмертного полка» можно посмотреть на официальном сайте акции. Как принять в ней участие мы писали ранее. Однако показывать мероприятие будут не только в сети, но и на уличных экранах Красноярска.

Во сколько начнется акция «Бессмертный полк» в Красноярске 2021

Начало акции намечено на 9 мая. Трансляция стартует в 15:00 часов.

Где покажут трансляцию акции «Бессмертный полк» в Красноярске 2021

Акцию покажут на нескольких экранах:

- Большой концертный зал (пл. Мира, 2Б);

- Дом дружбы народов (Красноярский рабочий, 100В);

- Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики ( ул. 60 лет Октября, 155).

В пресс-службе краевого правительства добавляют, что еще один экран будет установлен в Кировском районе Красноярска на Площади 50 лет Победы.

- Организаторы говорят, что на сайте «Бессмертного полка» также можно устранить дефекты постаревших фотографий с помощью искусственного интеллекта. После того, как администраторы сайта проверят заявку, участникам акции пришлют время показа фотографии ветеранов на официальном сайте «Бессмертного полка», - добавили в правительстве Красноярского края.

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«Бессмертный полк» в Красноярске 9 мая 2021 проводиться не будет

В пресс-службе правительства Красноярского края сообщают, что акция «Бессмертный полк», как и по всей России, проводиться не будет. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. (подробнее)