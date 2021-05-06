Где посмотреть акцию «Бессмертный полк» в Красноярске 2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
В текущем году День Победы пройдет без массовых мероприятий. Всему виной – коронавирус. Большинство торжеств перешло в режим онлайн, как и главное праздничное событие на 9 мая. «КП-Красноярск» рассказывает, где посмотреть онлайн «Бессмертный полк» в Красноярске 2021.
В интернете трансляцию «Бессмертного полка» можно посмотреть на официальном сайте акции. Как принять в ней участие мы писали ранее. Однако показывать мероприятие будут не только в сети, но и на уличных экранах Красноярска.
Во сколько начнется акция «Бессмертный полк» в Красноярске 2021
Начало акции намечено на 9 мая. Трансляция стартует в 15:00 часов.
Где покажут трансляцию акции «Бессмертный полк» в Красноярске 2021
Акцию покажут на нескольких экранах:
- Большой концертный зал (пл. Мира, 2Б);
- Дом дружбы народов (Красноярский рабочий, 100В);
- Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики ( ул. 60 лет Октября, 155).
В пресс-службе краевого правительства добавляют, что еще один экран будет установлен в Кировском районе Красноярска на Площади 50 лет Победы.
- Организаторы говорят, что на сайте «Бессмертного полка» также можно устранить дефекты постаревших фотографий с помощью искусственного интеллекта. После того, как администраторы сайта проверят заявку, участникам акции пришлют время показа фотографии ветеранов на официальном сайте «Бессмертного полка», - добавили в правительстве Красноярского края.
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«Бессмертный полк» в Красноярске 9 мая 2021 проводиться не будет
В пресс-службе правительства Красноярского края сообщают, что акция «Бессмертный полк», как и по всей России, проводиться не будет. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. (подробнее)