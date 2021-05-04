В Красноярске запланирован запуск праздничного салюта 9 мая

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 9 мая запланирован запуск праздничного фейерверка, посвященного празднованию Победы в Великой Отечественной Войне. Официальную информацию мэрия краевой столицы еще пока не размещала, но согласно сайту гос.закупок горожане смогут увидеть салют.

Шоу будут запускать сразу с трёх точек - баржи напротив гостиницы «Огни Енисея», острова Татышев в районе ТРЦ «Июнь» и слева от вантового моста.

Продлится Фейерверк 15 минут, с 22:45 до 23:00. За это время будет выпущено в воздух 4749 пиротехнических изделий.

Напомним, что массовых гуляний в День Победы не состоится. Но зато пройдут другие мероприятия, пусть и в новом формате, расписание которых можно посмотреть здесь. К примеру, традиционное шествие «Бессмертного полка» не состоится, но зато поучаствовать в акции можно онлайн.