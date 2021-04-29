«Бессмертный полк» в Красноярске 9 мая 2021 проводиться не будет Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе правительства Красноярского края сообщают, что акция «Бессмертный полк», как и по всей России, проводиться не будет. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Чтобы принять участие в «Бессмертном полку» необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятии 2021.polkrf.ru. Затем – выбрать регион или город, в котором и будут транслироваться фото и информацию об участнике Великой Отечественной войны.

После регистрации участнику необходимо ввести данные родственника, его дату рождения и смерти, а также добавить фотографию.

- Организаторы говорят, что на сайте «Бессмертного полка» также можно устранить дефекты постаревших фотографий с помощью искусственного интеллекта. После того как администраторы сайта проверят заявку, участникам акции пришлют время показа фотографии ветеранов на официальном сайте Бессмертного полка 2021.polkrf.ru, - добавили в пресс-службе краевого правительства.