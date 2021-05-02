«На одну ногу встану, за другую порву»: в Красноярском крае дед набросился на девочку, якобы обидевшую его внука

В Канске дед набросился на девочку, якобы обидевшую его внука. Стоп-кадр видео

В местных социальных сетях третий день обсуждают инцидент, который произошел в городе Канске Красноярского края. Более шестисот гневных комментариев под видео, появившемся вечером 30 апреля в паблике «ЧП Канск». Причем мнение подписчиков разделилось: все они резко критикуют происходящее, но каждый со своей позиции – кто как увидел.

Начало доподлинно нам не известно. В общих чертах – разборки местного масштаба, которые часто случаются на детских площадках. Судя по всему, спор зашел за качели между мальчишкой лет 7-8 и девочкой чуть постарше. Оба попытались пнуть друг друга, мальчишка еще кулаком помахал. Никто не пострадал. Качели остались за девочкой, она села на них, стала качаться. А мальчишка встал посреди площадки.

Вроде бы на этом и все. Мы не говорим, что это пустяки: потасовки между детьми при любых обстоятельствах и по любому поводу – не есть хорошо.

Но тут подъезжает иномарка, из нее выходит седовласый мужчина в галстуке и бросается на детей с нецензурной бранью (из-за большого количества матов звук мы убираем):

- Это что за **? Маленькие **. а шустрые. Я сейчас ** порву ** на одну ногу встану, за другую порву ** овечечка **.

Поскольку первая девочка убежала подальше, как только мужчина дернул за качели, мальчишка показал на вторую:

- Это они вон...

Мужчина хватает девчушку за воротник курточки и приподнимает над землей, трясет:

- И ты тоже такая хорошая? Я тебе знаешь что ** Видел я его, как вы тут шугали.

Девочка шокирована, пытается оправдаться:

- Мы ничего не делали.

Подростковый голос за кадром:

- Он сам начал на них нападать.

- Что вы мне дурака валяете? Я стоял и видел, как они на него нападали.

- Он с нее (качели – прим. ред.) слез, а она села, - защищает подругу снимавший подросток.

- Я сказал: не лезь к пацану – все! – распорядился мужчина и вернулся в машину и ехал.

- Видел, как он ее за шкирку, - дети делятся друг с другом впечатлениями. При этом девочка закрывает глаза и плачет от стыда и обиды.

Версия: что осталось за кадром

Из огромного количества комментариев удалось сложить картину, предшествовавшую видео. Все это предположения, поскольку каждая из сторон конфликта (видимо, не могли промолчать) обвиняла друг друга. Все это – предварительная версия. В случившемся уже разбирается полиция. А мы пока можем сказать только одно: как бы ни махались кулаками эти дети, ни один из них не попадает под уголовную статью. А вот мужчина - может. Вот что мы имеем.

По словам деда (а мужчина был дедом того самого мальчика), внук приехал жить сюда недавно, а компания более старших детей «начала его гнобить». А тот день, когда все произошло, внук трижды звонил деду по телефону в течение 20 минут. Два раза мужчина подъехал сразу, на третий решил сначала понаблюдать со стороны:

«Вижу эти две девочки уже молотят моего пацана, скинув его с качели... Он им всего по [грудь], а они бессовестно мутузят его. Он только своими короткими ручонками над головой машет – отбивается. Я находился в возбужденном состоянии, так как эта оголтелая шпана уже начала измываться и надо мной. Вторую девочку спросил, за что били, так она просто послала меня на [мат]. Вот тогда я и приподнял ее за воротник. Чтобы девочка поняла, кого она туда посылает. Перед ней мужчина с седой головой».

Пересмотрев несколько раз оригинал (см. видео № 2), мы убедились, что никто из детей не произнес ни одного нецензурного слова.

Еще дед добавил, что мальчика возили в больницу, сняли побои и собираются написать заявление в полицию.

А вот что рассказывает подросток, который снимал видео. По его словам, новенький мальчик задирался и тут же звонил своему деду, говорил, что его бьют. После третьего звонка подросток включил камеру заранее, чтобы записать, как тот приезжает и кричит на них.

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