«Взял прямо за горло»: мать избитого учителем первоклассника показала видео

Первоклассника Руслана Н. избили прямо на уроке. Причем начал учитель физкультуры, а продолжили… ученики. Об этом сообщил телеканал ТВК со ссылкой на маму мальчика. Проверку шокирующего происшествия уже начали следователи.

- Это случилось 17 сентября на уроке физкультуры, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Оксана, мать ребенка. - Дети играли, бегали, баловались. Мой ребенок задел другого мальчика. И тот давай плакать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="1200" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/732951" frameborder="0"></iframe> Избитый Руслан Н.. Видео: предоставлено родителями.

Учитель физкультуры увидел, взял моего ребенка за спортивку, прямо за горло. Ребенок потом говорил: «Мама, я не мог дышать! Старался достать ногами до пола, но не мог!».

По словам Руслана, педагог посадил его на стул, ударил по голове. И сказал ученикам: «Вот непослушный ребенок, надо его наказать!». Все дети кинулись к нему, даже девочки. Один по голове, другой по спине, третий по животу.

А потом еще закрыли дверь и не выпускали из зала. Где при этом был учитель, неизвестно. Посмотрел, и все. Прихожу за сыном. Весь мокрый, грязный. – Что с тобой? Молчит. Девочки говорят: «Он не слушался, и мы его избили».

Учитель физкультуры

Пошла я разбираться. Смотрю, тот учитель как раз проходит мимо. Прошу: «Подойдите! У вас такие методы воспитания – избивать ребенка – и потом еще толпой?». А тот в ответ так яростно: «Он меня вывел!».

Хотя человек уже 17 лет преподает. Я слышала, он девочек не трогает, а с мальчиками строго. Но это не дает ему право избивать ребенка. Сын говорит, болит живот. Если еще будет жаловаться, будем обращаться в больницу.

Я сама повар, у меня пятеро детей, Русланчик самый старший. В первый класс хотел, сейчас уже не хочет. В школу его который день отправляю с истерикой. Мы обычно рано приходим, а 18-го чуть не опоздали. Не хочет вообще – уговариваю.

Физрук потом подходил, говорит: «Я могу попросить прощения». Не думаю, что это искренне. Когда он подошел, Русланчик давай сразу отходить, пятиться. Я даже не могла нормально с ним разговаривать. Постоянно бегал от него.

Мне уже сказали, физрука отстранили. 18 сентября я подала заявление. Сегодня нас следователь вызвала. Сказали, отправят на экспертизу.

ЧТО ГОВОРЯТ В ШКОЛЕ

Детям бить не позволял?

- По факту происшествия на уроке проводится служебная проверка, - передает пресс-служба главного управления образования Красноярска комментарий директора школы Людмилы Жарич. - Взяты объяснения с учителя. Педагог отмечает, что мальчик баловался на уроке, это и послужило причиной конфликта. Однако это ни в коем случае не может являться оправданием действий учителя.

Сотрудник школы принес извинения маме мальчика и отстранен от уроков на время расследования инцидента. Многие СМИ пишут, что якобы учитель позволил другим детям бить мальчика. Это версия мамы, учитель это отрицает.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

«Задевали в шуточной форме»

В Красноярске проводится проверка по сообщениям СМИ, - пояснили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю. - 18 сентября 2019 года в ряде СМИ была размещена информация о том, что учитель физкультуры одной из образовательных школ города Красноярска во время учебного процесса ударил первоклассника, после чего несколько учеников также в шуточной форме задевали школьника в присутствии педагога, который их действия не пресёк.

В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

За помощь в подготовке публикации благодарим телекомпанию ТВК.