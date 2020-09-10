Директор школы спас учеников от неадекватной мамы школьника с арматурой

Фото: ТВК

Пятница 4 сентября, в фойе школы много детей. Надевают верхнюю одежду и выходят, занятия ведь закончились. В это время в фойе прорывается женщина, садится на лавку и начинает задирать проходящих мимо учеников. Кто-то включил камеру на смартфоне, когда она уже вовсю «агрессировала» - пела какие-то песенки, пританцовывала сидя, несла несуразицу, размахивала свертком. Со стороны впечатление, что у нее в руках был кусок арматуры, завернутый в газету. Вот она подошла к ученикам и (предположительно!) ударила двоих тем самым свертком. Наконец появился мужчина и увел даму с собой. Все это вскоре появилось в интернете.

Ролик длится чуть больше двух минут. Но заставляет крепко задуматься: а что это было? Кто эта женщина, что она делала в фойе школы, ведь посторонним дальше «пятачка» у порога вход заказан. Почему ее не вытолкали вон, очевидно же, что она не в себе. И главный вопрос: почему не обеспечили безопасность детей: она одного ударила, потом второго – к счастью, что не покалечила, голову не разбила.

«Пока не натворила дел»

Дмитрий Чеменев, директор школы № 69, где произошел этот инцидент, признается журналистам «КП-Красноярск»:

- Когда смотришь со стороны, как подобные ситуации происходят в других школах, то вроде как все очевидно – что делать и как делать. А когда сталкиваешься сам, начинаешь соображать, как правильнее поступить. Эта женщина провела у нас минут пять, я успел ее увести, пока она не натворила бед. После стал разбираться, мне вахтер рассказала то, что я не увидел.

Женщина – мать третьеклашки, который учится в этой школе. Вахтер не пустила ее, указала: «зона ожидания родителей здесь». И услышала в ответ много ненормативной лексики. После чего женщина перелезла через турникет и присела на лавку. Дальше произошло то, что попало на видео. А мужчиной, который, в конце концов, увел ее с собой, и был директор школы.

Фото: ТВК

- Я проводил урок неподалеку. Шума не слышал, точнее, не слышал выступления этой женщины, поэтому не сразу понял, что происходит, - рассказывал «КП-Красноярск» Дмитрий Чеменев. – Урок завершился, подхожу к вахте и понимаю, что ситуация нестандартная. Спрашиваю женщину, что она хочет. Она мне в ответ – забрать документы своего сына. Увожу ее в приемную и понимаю, что с ней что-то не то творится: речь членораздельная, но человек несет бред. У нее действительно в руках был завернутый в бумагу металлический предмет. Нет, не кусок арматуры, скорее, свечной ключ. Я был уверен, что вахтер уже вызвала вневедомственную охрану, поэтому отвлекал внимание женщины до ее приезда. Заговорил с ней о документах. И тут она выбежала и на выход.

Сработала ли кнопка

В такой ситуации догонять и задерживать женщину сотрудники школы не могут, не имеют полномочий. Было бы куда проще, если бы вытолкали ее взашей, когда она «калинку-малинку» на лавке распевала. Но случись такое – и женщина повернула бы ситуацию в свою сторону, могла раздуть скандал. Для выдворения буйных непрошенных гостей есть тревожная кнопка – росгвардейцы должны приехать и задержать нарушителя. Вахтер, кстати, уверяет, что три раза ее нажимала.

- В Росгвардии мне сообщили, что с первого раза услышали вызов и отреагировали. Но они приехали минут через 15, когда женщина убежала. Говорят, долго едут, потому что у них такой регламент.

(Между прочим, когда срабатывает тревожная кнопка в магазинах, туда вневедомственная охрана прилетает минут за пять – прим.ред.)

Что удалось узнать о самой женщине: она в разводе, а сын-третьеклассник сейчас живет с отцом. Внешне выглядит благополучно, но соседи на нее жалуются. Говорят, от нее можно что угодно ожидать: то набрасывается с кулаками, то детей на площадке пугает. Однажды избила сотрудников управляющей компании. Есть видео, где она в подъезде пинает чужую дверь, а потом убегает. Скандальная, одним словом, терроризирует окружающих. Они уверяют, что несколько раз писали на нее заявление в полицию.

Правило номер один: уводить куда подальше

Однако вернемся к главному во всей этой истории: почему дети находились рядом с этой женщиной в фойе школы? Если нельзя убрать источник опасности, разве не нужно было увести детей подальше? Один класс налево, другой направо – разбежались и спрятались, кто быстрее. И пусть тогда эта странная барышня сидит в пустом коридоре и ждет приезда Росгвардии.

- Мы сделаем выводы из этой истории, - говорит Дмитрий Чеменев. – Еще раз отработаем алгоритм, проведем учения. Если что-то подобное повториться, будем действовать, как при пожарной тревоге – все на выход.

Фото: ТВК

Мы неспроста подняли этот вопрос. Зачастую опасность исходит от «своих». Здесь была мать ученика, которую уже знали в лицо. В январе 2018 года в Сосновоборске пьяный мужчина ворвался в класс и начал избивать жену-учительницу на глазах учеников. В мае 2016 году в красноярскую школу № 49 прорвался старший брат одного из детей и стал бить окна и гонять по коридорам испуганный учителей и учеников. Они все попряталась по классам и заперлись изнутри.

А об этом случае напомним отдельно: 1 сентября ФСБ задержала 13 человек, подозреваемых в подготовке массовых убийств. В их числе 15-летний подросток из Минусинского района, который собирался убить 100 человек, изготовил бомбы, хотел принести их на праздничную линейку. Такие, несостоявшиеся (к счастью) террористы, как минусинский школьник, всегда оставляют свои следы, по которым их находят и обезвреживают спецслужбы. Но когда появляются такие неадекваты, как мать третьеклассника, то задача педагогов – увести детей подальше.