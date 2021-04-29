Как записаться на прививку от коронавируса на майские праздники в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

После объявления длительных майских каникул с 1 по 10 мая, многие красноярцы стали задаваться вопросом – как вакцинироваться в праздники. «КП-Красноярск» отвечает на вопрос, как записаться на прививку от коронавируса на майские праздники в Красноярске 2021. Ранее мы писали, какой будет погода на праздниках и будут ли продавать алкоголь.

Как записаться на прививку от коронавируса 3 и 8 мая в Красноярске 2021

3 и 8 мая прививочные кабинеты в поликлиниках будут работать по субботнему графику – с 8:00 по 16:00 часов. Кроме того, будет организована предварительная запись на выходные и праздничные дни, но, что важно, с учетом имеющегося количества вакцины.

Как записаться на прививку от коронавируса с 4 по 7 мая в Красноярске 2021

В этот период прививочные кабинеты будут работать в штатном режиме.

Как записаться на прививку от коронавируса 1-2 и 8-9 мая в Красноярске 2021

По поручению губернатора Красноярского края Александра Усса, в эти дни региональный минздрав открыл дополнительную запись на вакцинацию от коронавируса. Она будет действовать в праздники с учетом имеющегося количества вакцины.

Информация о графике работы будет опубликована в регистратурах и на сайтах поликлиник.

Напомним, что записаться на прививку от коронавируса также можно следующим образом:

- через личный кабинет на портале web-registratura.ru;

- через личный кабинет на портале госуслуг.

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