График работы поликлиник на майские праздники в Красноярске 2021: как будут работать медицинские заведения с 1 по 10 мая

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Близятся самые долгие майские выходные, объявленные президентом России Владимиром Путиным. «Каникулы» продлятся с 1 по 10 мая. В этот период многие организации выстраивают свой режим работы самостоятельно, особенно это касается медицинских учреждений. Публикуем график работы поликлиник на майские праздники в Красноярске с 1 по 10 мая 2021 года.

В Красноярске уже стало известно, как будут работать медики во время грядущих праздников. Как сообщают в минздраве региона, травмпункты и скорая медицинская помощь будут взаимодействовать с пациентами с обычном круглосуточном режиме. Для них ничего не изменилось. Также если красноярцам понадобится срочная стоматологическая помощь, то её можно будет получить в определенных для этого клиниках.

В стационарах также останется всё по-прежнему. Будут обеспечены: наблюдение пациентов, врачебные обходы, проведение перевязок в приемно-диагностических отделениях во время закрытия амбулаторных служб.

У поликлиник график работы будет изменён. Нерабочие дни – 1, 2, 9 и 10 мая. В период с 3 по 8 мая включительно клиники будут функционировать в измененном режиме.

С 3 по 8 мая прием будет осуществляться с 8 до 16 часов. Можно будет попасть к следующим специалистам: терапевт участковый, хирург, педиатр участковый, акушер-гинеколог, стоматолог детский и взрослый.

Также для красноярцев будут доступны: процедурный и прививочный кабинет, вызовы и посещения врача на дому, патронаж и выписка льготных рецептов.

Во время «каникул» можно будет сдать тест на ковид, а также провести запланированные операции и диагностические исследования.

Пациенты, проходящие лечение в красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере, также получат необходимую им помощь амбулаторно, в условиях дневного и круглосуточного стационара, в том числе состоится проведение противоопухолевой терапии 3 и 8 мая с 8.00 до 16.00 часов.

Более подробную информацию о порядке работы медицинских организаций в праздничные дни можно получить по телефону 112 и на горячей линии «Право на здоровье» 8 800 700 0003.