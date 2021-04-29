Погода в Красноярске на 1 мая 2021: ожидается потепление до +14 и дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода на первомай в городе не удивит красноярцев ни в плане температуры, ни в плане осадков. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 1 мая 2021.

По данным гидрометцентра, 1 мая 2021 в Красноярске днем ожидается потепление до +14 градусов. Синоптики обещают облачность и небольшой дождь. Вероятность осадков – 82%. Ветер – западный, сила порывов – около 2 метров в секунду.

Ночью похолодает до +3 градусов. Будет пасмурно, пройдут снег с дождем. Вероятность осадков – 83%. Сила ветра – около 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 733-737 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды отличается в более позитивную сторону. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, а воздух прогреется до +13 градусов. Вечером уже будет пасмурно, но осадков не будет. Сила ветра – около 2 метров в секунду, направление западное.

Ночью похолодает до +6 градусов. Небо будет затянуто облаками, возможны осадки. Ветер слегка усилится – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 733-736 мм рт.ст.

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