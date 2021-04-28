Красноярский край стал лидером по числу убийств с начала года Фото: Мария ЛЕНЦ

С января по март 2021 года в Красноярском крае убито 74 человека. Регион разделил первое место по этому показателю с Московской областью и Республикой Татарстан.

При этом по данным генпрокуратуры РФ, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, число убийств и покушений на убийства снизилось на 3,9%.

Добавим, что в 2020 году Красноярский край занимал по числу убийств и покушений 5 место среди всех регионов РФ, а в 2019 году – 6 место.

Предварительно в Красноярском крае к марту 2021 года расследовано 51 убийство и покушение на убийство. Этот показатель опустился на 29,2% по сравнению с прошлым годом. Это 6 место в общем рейтинге. Столько же преступлений направлено в суд. По данному показателю край занимает 5 место.

Среди достижений можно отметить, что нераскрытых убийств и покушений в Красноярском крае не было. В 2020 году их было 12.

С января по март 2021 года в Красноярском крае также было совершено 757 преступлений особой тяжести. Здесь скачек еще более ощутимый. Число таких преступлений по сравнению с 2020 годом, выросло на 22,3%.

В то же время, по данному показателю Красноярский край занимает лишь 13 место, опустившись на одну строчку по сравнению с 2020 годом.

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