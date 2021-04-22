В Назарове убили 80-летнюю пенсионерку: следователи устанавливают личность подозреваемой

Фото: скрин из видео СК по Красноярскому краю и Хакасии

Как передает СК по Красноярскому краю и Хакасии, 17 апреля 2021 года в одной из квартир на улице Арбузова было обнаружено тело 80-летней женщины с множественными травмами головы. Следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Сейчас существует множество версий случившегося – в том числе и убийство из корыстных побуждений. Следователи считают, что к убийству может быть причастна девушка, которая за день до трагедии заходила в подъезд дома, в котором жила пенсионерка.

Сейчас СК устанавливает личность подозреваемой:

Приметы разыскиваемой: женщина плотного телосложения, рост 160-170 см., была одета в белую шапку с помпоном, черную куртку с капюшоном, отделанным мехом серо-черного цвета, красные штаны и угги черного цвета.

Всех, у кого есть информация о местоположении женщины и ее личности, следователи просят позвонить по следующим номерам:

- МВД «Назаровский» +7 3915 555 858;

- дежурная часть УУР ГУ МВД по Красноярскому краю +7 3912 459 275.