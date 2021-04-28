Фото: vk.com/gibdd24

В госавтоинспекции рассказали «КП-Красноярск», можно ли ездить по выделенным полосам в Красноярске в майские праздники 2021.

В ГИБДД по Красноярску заявили, что на майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года по выделенным полосам для общественного транспорта можно будет всем видам транспорта. На «выделенках» установят дополнительные дорожные знаки 8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.3 «Дни недели». Ездить по выделенным полосам можно, не создавая помех общественному транспорту.

Кроме того, на майских каникулах автоматические камеры видеофиксации нарушений ПДД по выезду на выделенную полосу работать не будут. Но расслабляться водителям не стоит – все остальные нарушения камеры фиксировать будут.

Добавим, что в городском департаменте горхозяйства «КП-Красноярск» добавили, что перекрытий дорог на предстоящих праздниках не планируется, так как массовых мероприятий проводиться не будет.

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