Разбили окна и вынесли малышей: В Красноярском крае полицейские спасли многодетную семью из горящего дома

Фото: скрин из фидео МВД по Красноярскому краю

Ночью в поселке Нижний Ингаш во время дежурства госавтоинспекторы капитан Тимофей Панцеровский и старший лейтенант Андрей Перфильев заметили возгорание в одном из домов. Полицейские сразу же вызвали пожарных и сами ринулись к месту происшествия, сообщает МВД Медиа.

Вход в дом уже во всю горел огнем, жильцы же в этом время спали. Полицейские приняли единственное верное решение – разбить окна. Пробравшись в комнату, они разбудили людей и помогли родителям и трем детям покинуть горящее жилище.

Спасенных людей полицейские усадили в дежурный автомобиль. Вскоре приехали пожарные, которые потушили огонь. Выяснилось, что причина пожара крылась в неисправной электропроводке.

Так, благодаря грамотным действиям госавтоинспекторов, трагедии удалось избежать. Никто не пострадал.

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