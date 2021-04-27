Будут ли продавать алкоголь в Хакасии на майские праздники 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как стало известно о длительных выходных с 1 по 11 мая в России, в соцсетях начала появляться информация о возможных ограничения продажи алкоголя. Так, уже известно, будет ли контролироваться торговля спиртным в Красноярском крае и Хакасии. Кроме того, «КП-Красноярск» выяснила, будут ли продавать алкоголь в Хакасии на майские праздники.

Слухи разошлись по соцсетям мгновенно. Многие восприняли эту информацию всерьез и стали запасаться спиртным заранее.

В минюсте Хакасии прояснили, будут ли приниматься какие-либо ограничения по продаже алкоголя в майские праздники. По словам пресс-службы ведомства, такой вопрос не поднимался, но вероятнее всего, никаких ограничений введено не будет:

- На повестке дня в региональном правительстве этот вопрос не обсуждался. Никаких ограничений в продаже алкоголя в Хакасии на сегодня не планируется, - заявили в министерстве.

Добавим, что слухи о запрете и ограничении продажи алкоголя в майские праздники возникли на фоне прошлогодних мер, связанных с пандемией коронавируса.

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