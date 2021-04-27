Рука поднялась на ветерана войны: циничное ограбление под Красноярском раскрыто, дело ушло в суд

Циничное ограбление ветерана войны под Красноярском раскрыто, дело ушло у суд. Фото: краевой следком

Расследование циничного и жестокого преступления, которое произошло в поселке Зыково под Красноярском 4 апреля этого года, завершено. Следователям удалось в считанные дни установить всю цепочку событий и доказать вину 40-летнего местного жителя, который ради 20 тысяч рублей избил 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, пострадавший находился дома. Дверь своей квартиры он не запирал, потому что никогда не думал, что к нему кто-то может зайти с дурными намерениями. Но в тот день пьяный мужчина вломился к нему в дом и стал требовать деньги. Больших накоплений у Геннадия Кузьмича никогда не было, а грабитель напирал, грозился убить. Схватил хозяина дома за грудки и стал бить жестоко и бесчеловечно, руками и ногами. Следователи установили, что он ударил не менее десяти раз.

Опасаясь за свою жизнь, ветеран отдал все, что у него было – 20 тысяч рублей. После этого грабитель его оставил в покое и ушел.

Когда о случившемся стало известно, в Зыково приехали журналисты красноярского телеканала. Тогда еще не знали имени виновника. И обвиняемый на камеру столь же цинично возмущался и осуждал произошедшее.

Но уже 6 апреля его задержали и поместили под стражу. Он признался во всем. Статья, по которой он проходит – «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни», ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Накануне стало известно, что прокурор утвердил обвинительное заключение, дело передали в суд на рассмотрение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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