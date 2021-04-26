«Изверги! Как вас допустили к детям?»: заведующая садиком, обвиненная в насилии над ребенком, рассказала свою версию инцидента

Женщина обвинила московский детсад в насилии над сыном. Фото: zzoya97.

К спящему мальчишке подбегает светловолосая женщина, стремительно выдергивает его за руку из кроватки и куда-то ведет. Случай второй: садик, сончас, дети бесятся в своих постельках. В итоге в угол отправляют одного – того же ребенка. И последний: воспитатель держит за руку насупившегося малыша, что-то оттирая с его груди. Закончив дело, педагог невозмутимо удаляется. А ребенок ежится в мокрой футболке, того и гляди захныкает.

… Все эти видео – с камер наблюдения в московском частном детсаду «Вундеркинды Марьино» - выложила в инстаграм мама 3-летнего Темира* (имя изменено) Зоя, семья недавно перебралась в столицу из Якутии. Молодая женщина прямо заявила: сотрудники садика устроили ее сыну настоящую травлю! Процитируем ее пост:

«Просто в шоке! Как вы думаете это нормальное поведение заведующей садика по отношению к нашему сыну? На первом видео именно она, заведующая садиком Екатерина Владимировна, так «повела ребенка в туалет». На втором и третьем видео трое детей не спят, балуются, но именно нашего сына взяли за одну руку и поставили на угол. Четыре минуты он стоят в углу темной комнаты. На четвертом воспитатель «помыла» лицо сына так, что вся футболка была мокрая. Потом тряпкой, которой моют раковину, протерла его одежду. Затем даже не сняла, не высушила, не переодела. Весь остаток дня ребенок провел в мокрой футболке, пока она сама не высохла на теле».

Появившись в соцсетях, видео произвели эффект разорвавшейся бомбы. Сотрудников детсада засыпали оскорблениями, под каждым из постов на официальной странице оставляли десятки жестких реплик: «Нелюди», «изверги», «кто вам доверил детей?». Пришлось даже закрыть комментарии.

После конфликта сотрудников детсада засыпали оскорблениями и угрозами. Фото: wunderkind_maryino.

Подключилась прокуратура

В столичном детсаду, где им обещали английский, бассейн, шахматы, театральную студию и хореографию – все за 25 тысяч рублей в месяц, ребенок действительно изменился. Но, увы, не в лучшую сторону, утверждает мать.

«Сын месяц ходил в детсад, и там всегда жаловались: он плаксивый, агрессивный. Хотя в другом саду все было хорошо, участвовали в конкурсах, выигрывали. Он был активным жизнерадостным ребенком. Я думала, просто адаптация. Но нам случайно подключили все камеры (раньше было видно только камера группы) и мы все увидели и ужаснулись до слез… Успели только эти видео снять, сейчас нам закрыли доступ. Там слышно как воспитатель говорит другим детям «не играйте с Темиром, пусть он там один сидит в углу». Поэтому конечно он стал изгоем и из-за этого агрессировал. Как я раньше это не заметила?! Хочу сказать другим родителям, обращайте внимание на поведение ребенка, не игнорируйте признаки психологического и физического насилия. Тщательнее выбирайте детские сады, требуйте документы. Не дай бог никому, чтобы такое у кого-нибудь повторилось!».

Понятно, в соцсетях семью поддержали. Призвали официальные органы и ТВ обратить внимание на историю Темира. Ею, к слову, уже занялась прокуратура.

«Хотела быстро, получилось резко»

А что же говорят в детском саду? Признают ли свою вину? Корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» удалось связаться с заведующей, это педагог с 20-летним стажем Екатерина Руднева. Та самая сотрудница, что поднимает воспитанника за ручку – на первом видео.

- Я в шоке, сильно переживаю, - поделилась она. - В первый же вечер попала в реанимацию. Ладно, не буду про себя. Многие могут сказать, так ей и надо, принимаю.

Но… я за эти дни, наверное, миллион раз все объяснила. Этот ребенок, когда спит, вдруг принимается плакать, а потом писает. (От мамы был упрек: почему такого не происходит дома?). Когда он начинал хныкать, сначала мы его успокаивали в кровати.

А потом поняли: как только заплакал, надо сразу поднять его и бегом отнести в туалет. Так оно и получилось. Ребенок в слезы, и я подняла его за руку. Но (!) мы потом замедляли пленку, там видно: тут же подхватываю второй рукой под грудь, вы посмотрИте! И в проходе я его беру подмышки. Туалет у нас не так близко, мы туда бежим, а потом укладываем обратно спать.

… Когда мама показала мне запись, я признала: «Ой, да. Я хотела быстро, а получилось резко. Извините, пожалуйста! Все учту. Это же не со зла!». Извинялась, наверное, полдня, старалась загладить конфликт.

«Принесла миллион извинений»

- Предлагала: если мы не выполнили обязанности по уходу и присмотру, давайте я вам верну деньги? – продолжает педагог. - Просила дать нам второй шанс: «Приводите Темира, у нас есть все камеры, вы также будете смотреть!». Ведь это такой ребенок, который спит тревожно с самого первого дня. Чтобы угомонить мальчика, нужно что-то сделать. На записях можно увидеть: мы его и гладили, и успокаивали.

Убеждала: «Обратите внимание, сколько хороших моментов перечеркнул один плохой. Дайте нам, пожалуйста, второй шанс!». Также предлагала бесплатное посещение ребенком садика – до школы. И принесла миллион извинений, естественно. Но мама не захотела их принять и просто выложила все в соцсети.

Что касается второго видео, нам было предъявлено: терли грязной тряпкой лицо ребенку. На самом деле это не тряпка, а салфетка из магазина, совершенно новая. Теперь я ее специально не выбрасываю. Лежит – пусть лежит. Сейчас ко мне придут проверяющие, я всем ее покажу. Она не грязная!

И мы вытирали ей футболку Темира, испачканную кашей. Воспитатель не сняла с ребенка одежду, потому что не было запасной. Мы маму неоднократно просили: «Принесите, ребенок может облиться или описаться. Но запасной футболки или трусов никогда не было в шкафчике». Мама это не отрицает.

Но она мне сразу сказала: вы ко всем детям относитесь хорошо, а моего обижаете. Мы ей объясняли: во-первых, он дерется. Я не хочу это говорить, иначе скажут, она оправдывается, прикрывается.

Однако мальчик драчливый, гиперподвижный. То за шторой стоит, то на паласе валяется. Его возьмешь за руку, куда-то посадишь. Мама увидит на камерах, сразу с вопросами: «Почему вы его взяли за руку?». Да потому что он на паласе валялся, а тут дети бегают. Это же опасно так оставлять: или на него наступят, или об него споткнутся. А в круг он не встает. Ему и сказали: «Если не хочешь со всеми играть, давай ты вот тут посидишь?». Это тоже мамой всегда воспринималось в штыки, нам высказывали претензии. Правда, в корректной форме. Мама мне даже несколько раз отмечала: «Я же с Вами вежливо разговаривала, ни разу матом не послала!».

Я не ожидала, что это вот так будет выставлено. У меня несколько дней не прекращаются звонки. Мне лестно, что звонят родители наших детей, говорят, что выступят в нашу защиту: «Хотим сюда водить детей. Не дай бог закроют садик!».

Я жду представителей официальных инстанций, даже с радостью. Мне кажется, они должны восстановить справедливость.

(*имя ребенка изменено - по закону).

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