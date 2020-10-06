В Красноярском крае родители обвинили воспитателей в том, что их ребенок с ДЦП остался без детсада

Светлана Морозова и Савелий Фото: личный архив

- Меня зовут Савелий, мне 6 лет, ой, уже семь, - маленький Сава все еще не может поверить, что такой большой. - У меня есть мама, папа, сестра и братик, а сейчас я поеду к бабушке.

Белокурый, голубоглазый, с озорной улыбкой. Любит игры, иногда шалит. Почемучка, как и все дошколята. Все понимает, прекрасно разговаривает. Мог бы посещать сад вместе со сверстниками. Но, увы… У Саввы ДЦП. Нет, это не приговор. Комиссия решила, что он готов для детского сада. Выделили место. Особый воспитанник – особые условия. Вдруг выяснилось, что их нет. Об этой проблеме стало известно из доклада уполномоченной по правам ребенка Красноярского края Ирины Мирошниковой. Мама Савелия обратилась к ней за помощью.

Савва очень общительный ребенок Фото: личный архив

Дети, как чудо

Так часто бывает. Рождение особенного ребенка делает особенной и жизнь его родителей. В семье Морозовых из Кежемского района трое детей. Младший родился с поражением опорно-двигательного аппарата. ДЦП.

- Дети для нас – это чудо, - рассказала Светлана Морозова. – Я долго не могла забеременеть, уже ни на что не надеялись. Врачи и те не сразу поверили, когда узнали, что я жду ребенка. Дарина родилась 12 лет назад. Потом Кирилл – ему сейчас девять, и вот Савелий. Мы с ним побывали в очень многих реабилитационных центрах благодаря благотворительным фондам и добрым людям. А медики давали заключение, что ребенок не поддается реабилитации, не должен говорить и даже сидеть – овощ. Поэтому на него бесполезно тратить бюджетные средства. Создали в итоге независимую комиссию, после этого перестали издеваться над нами.

Детский сад "Ромашка" Фото: zalrom.tvoysadik.ru

Морозовы в 2019 году жили в небольшой деревне Заледеево. «Ромашка» - единственный детский сад на три населенных пункта. И Савелию вдруг дали место! В управлении образования района заверили: все возможное для инклюзивного обучения сделают. Выполнили обещание? По мнению мамы, нет:

- Просила оборудовать на одной из стен поручни, чтобы ребенок мог вставать и немного двигаться, но администрация детского сада сослалась на то, что вдоль всех стен стоят шкафа и стеллажи. Сходили мы три раза в этот садик и педагог сказала: «Больше не приходите, ваш ребенок привлекает внимание других детей». Попросили забрать ребенка, поскольку нет возможности с ним заниматься. Сели мы дома. Но компенсация положенная почему-то не начислялась, получалось, будто мы ходим в садик. Когда начались разборки, мне ее восстановили, стали предлагать преподавателей на дом. Они приходили 1-2 раза в неделю. Могли и не прийти. Савелий отказался с ними заниматься. А они и не уговаривали, не пытались заинтересовать. Не хочет и не надо, галочку поставили. Мне такое образование не нужно!

Савва любит играть Фото: личный архив

А в детском саду говорят…

- Был у нас такой мальчик, находился в группе с мамой, потом мы его перевели на домашнее воспитание, - не отрицает Ольга Носкова, заведующая МКДОУ «Ромашка». – Мама может сейчас говорить, что угодно, но она прекрасно знает, что с этим ребенком занимались отдельно, в том числе и узкие специалисты: психолог, дефектолог, логопед. Мы даже выделили специальную комнату, где специалист с ним на ковре делал упражнения, они рисовали. И у родителей не было нареканий. Потом мама сказала, что у нее нет возможности водить ребенка в садик.

В итоге договорились, что с ребенком педагоги будут заниматься на дому. Составили учебный план, график. Но опять мимо!

- Девчонки ходили зимой в мороз, весной в дождь весной, - уверяет Ольга Владимировна. - Но бывало, придут в назначенное время, а их дома нет. У него не было оборудовано рабочее место - занимались на кухне или в зале. Его самая большая мотивация –телефон. Если бы мальчика водили в садик постоянно, то результат был бы другой. Он взрослеет, начал выражать протест, не хотел заниматься. Этой семье очень хорошо помогают и стараются везде идти навстречу, но когда человеку много дают, то хочется еще больше.

Слово мамы против слова заведующей детского сада. Кому верить?

Что показала проверка?

Специалисты министерства образования региона запросили необходимую информацию в управлении образования Кежемского района и побеседовали с мамой.

- Факты подтвердились, - прокомментировала Надежда Квитковская, пресс-секретарь министерства образования края. – Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья не был введен тьютор (наставник), не была обеспечена архитектурная доступность: отсутствовали поручни и оборудованная санитарная комната. Постепенно все эти недочеты были устранены. Но со стороны мамы не было обеспечено ежедневное присутствие ребенка в детском саду. Она то водила сына, то не водила. Не могла определиться, будут посещать или нет. В связи с этим и возникли сложности.

Каждый корпус оснащен пандусом Фото: zalrom.tvoysadik.ru

Что представляет собой детский сад «Ромашка»? Это одноэтажное здание еще советской постройки. Затраты для создания доступности ребенка с ОВЗ значительные. Сейчас там возле каждого корпуса – пандус. Туалетные комнаты с кабинками и оборудованы специальными поручнями для ребят с ограниченными возможностями. Только Савва не сможет всем этим воспользоваться. В 7 лет пора в первый класс. И его готовы принять в школе №4 в городе Кодинск, куда переехала семья Морозовых в 2019 году.

«Началка» здесь находится на первом этаже, имеется пандус, поэтому проблем с доступностью не будет. Как будет проводиться дальнейшее обучение «новенького», пока решается. Первый вариант - класс Саввы будет на 2 этаже, куда тоже сделают пандус. Второй – приобретут подъемник, чтобы доставлять мальчика на занятия.

Только вот сам Савелий пока находится дома. В школу не ходит, но и нет заявления, чтобы его перевели на домашнее обучение.

- Мы дома из-за эпидемиологической обстановки, - пояснила Светлана, его мама. – Решили подождать, когда ситуация стабилизируется, тогда и пойдем. А то вдруг всех опять на «дистанционку» отправят, переживаем, как отреагирует ребенок. Планируем вот нанять за свой счет учителя, чтобы готовить Савелия к 1 классу. Пока учим алфавит, счет, сами занимаемся. Если получится, то, скорее всего, и вовсе уедем отсюда. Из-за ребенка. Чтобы было больше возможностей для его восстановления.

Зато детский сад «Ромашка» сейчас «во всеоружии» для работы с особенными детьми. Среди воспитанников два ребенка с ограничениями по здоровью. Один из них, как и Савелий когда-то, посещает группу с мамой, другой малыш справляется сам и ходит на весь день.

КОМПЕТЕНТНО

Ирина Мирошникова, уполномоченный по правам ребенка Красноярского края:

- Специалисты всех уровней говорят о необходимости ранней реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, о создании условий, при которых ребенок будет чувствовать себя полноценным участником образовательного процесса. В этом залог его будущей включенности в активную жизнь, его успешности. И работникам образовательных учреждений, и чиновникам на местах необходимо понять, что создание таких условий - их обязанность, их зона ответственности.

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