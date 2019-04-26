Белая добрая, красная злая. Воспитатели, коловшие кнопками малышей в детсаду, получили по четыре года

- Максукову Надежду Викторовну и Сафонову Анну Павловну признать виновными. Назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы каждой, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мерой пресечения избрать заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.

Приговор по делу воспитателей детского сада Канск..

Воспитателям детсада, коловшим детей канцелярскими кнопками-гвоздиками и швейными булавками, сегодня вынесли приговор в суде Канска Красноярского края. И тут же надели наручники.

Одна упорно не поднимала глаза, другая отводила взгляд от камеры. Было очевидно: им очень стыдно. История ведь на самом деле дикая.

В этом детском саду ребятишек за провинности кололи канцелярскими кнопками. Фото предоставлено «Канск 5 канал»

Белая добрая, красная - злая

Началась она два года назад. Когда родители, которые водят детей в канский детсад «Колосок» узнали: непослушных детей там воспитывают с помощью «злых помощниц» - острых канцелярских кнопок. От них на ягодицах детей оставались крохотные следы.

- Мне стало известно об этом из родительского чата в «вайбере, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Эльвира Долгова, мама пятилетней Лизы. - Я приехала домой с работы, зашла в комнату дочки и начала издалека с ней: а что там за волшебные помощницы у вас появились? Дочка голову опустила, вздохнула глубоко, ответила: «Так они у нас уже давно». Я попросила рассказать, она: «Ты ругаться будешь за то, что я баловалась. Нас помощницы кусают, потому что мы балуемся, и плохо себя ведем». Я стала спрашивать, куда кусают? В ягодичку и язык. А кого еще кусают «помощницы»? Дочка мне перечислила многих детей.

«Злых помощниц» использовали две воспитательницы, - Надежда Максукова и Анна Сафонова. Да не просто так! Белая, «добрая» колола несильно. Самой же «строгой» была красная. Такой вот ранжир.

Кукле больно, а ребенку?

- Смотрю, дочка нашла где-то иголку и колет куклу, говорит: «Это моя помощница». Я стала ей объяснять, что кукле ведь больно. Она удивилась: «Ну, в садике же так делают, почему мне нельзя?! – вспоминает мама другого ребенка, Елена Лаптева.

- Потом посмотрела ягодички ребенка, думала, что все зажило, - делится Олеся Конищева, мать малыша, у которого насчитали 17 ранок. - А там реально шрамы остались. Когда увидела, у меня истерика была, так трясло.

О кнопках-«мучительницах» мамы и папы узнали в выходные. А в понедельник у ворот садика произошел настоящий родительский бунт, заявления легли в прокуратуру и полицию. Подписались почти два десятка человек.

«Дети еще не то сочинят!»

Поначалу сотрудники детсада пытались откреститься: кому вы верите? Дети еще не то сочинят! Но вскоре стало понятно: все правда.

- Оба воспитателя отстранены были отстранены, - говорит Елена Макеева, заведующая детским садом № 5 Канска. - Они подали заявление на увольнение по собственному желанию. И я приняла решение подписать эти заявления.

Елена Макеева, заведующая детским садом. Фото: предоставлено «Канск 5 канал»

А вскоре в Следственном комитете Красноярского края заявили: возбуждено уголовное дело. Статья серьезная - ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетних детей в ходе осуществления служебной деятельности). Максимальное наказание по ней – до семи лет лишения свободы.

Воспитатели, которые до этого твердили «не виноватые мы», все признали. Хоть и частично.

- Мы ожидать ну, просто не могли от них такого, - поражается одна из мам Олеся Конищева. - Надежда Викторовна, основной воспитатель, казалась спокойным, мудрым педагогом, божий одуванчик. И дети ее слушались. Теперь я знаю, что на самом деле они были запуганы. Оказывается, мы, родители, не понимали, любовь это была или боязнь. А вторая, Анна Павловна, она взбалмошная, покрикивала на детей. Родители ее часто просили, чтобы она не делала этого. Одна мама часто ей выговаривала: «От вашего крика у ребенка истерика». Были такие конфликты.

Когда все выяснилось, детей успокоили, «подул ветер, и «злые помощницы» улетели навсегда!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/605238" frameborder="0"></iframe> Олеся Конищева.Видео: «Канск 5 канал»

- Группе дали других воспитателей, - сообщили родители «Комсомольской правде» - Красноярск. - Дети успокоились сразу. Один мальчик пришел из детского сада, крепко обнял маму за шею и по-взрослому сказал: «Спасибо, мама, у нас теперь хорошо, у нас не страшно».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Признать виновными

- Установлено, в апреле 2017 года родители детей в возрасте 4-5 лет, посещающие среднюю группу детского сада «Колосок», заметили, что у ребят на теле имеются уколы от иголок, - рассказывают в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю. - Отвечая на вопросы, дети рассказали родителям, что у их воспитателей есть «помощницы» - канцелярские кнопки, которыми они в качестве наказания за «плохое» поведение кололи детей. Следователям удалось установить, что в период с 2016-по апрель 2017 года воспитатели, умышленно в целях наказания и понуждения детей к определенному поведению в каждом случае их непослушания, неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками с цветными круглыми головками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль. В ходе следствия воспитатели не признали свою вину. В управление образования города Канска направлено представление о ненадлежащем исполнении сотрудниками детского сада своих трудовых обязанностей, об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления. Приговором суда им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осуждённые были взяты под стражу в зале суда.

За помощь в подготовке заметки и предоставлении видео благодарим "Лимон-ТВ".

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Предварительная проверка должна была завершиться к концу недели, но это произошло еще раньше, можно сказать, события развиваются стремительно: в выходные родители детей, которые ходят в один из садиков Канска, узнали, что в группе есть «злые помощницы» - канцелярские иглы, которыми две воспитательницы колют «непослушников». В понедельник у ворот садика произошел настоящий родительский бунт, заявления легли в прокуратуру и полицию. (Подробности)