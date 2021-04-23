Вербное Воскресенье в Красноярске 25 апреля 2021: традиции, куда сходить
Фото: Мария ЛЕНЦ
У этого древнего христианского праздника есть и второе название – Вход Господень в Иерусалим. Рассказываем, как и когда отмечать Вербное воскресенье в Красноярске 2021. Празднование Вербного воскресенья в прошлом году было смазано из-за пандемии коронавируса. Пришлось даже закрыть храмы. В году текущем ограничений куда меньше.
Что такое Вербное воскресенье?
Вербное воскресенье – это последний день шестой недели Великого поста, а также – первый день Страстной недели. Свое название праздник получил благодаря традиции раздавать и освещать в храмах ветки вербы. Отметим, что в странах с менее суровым климатом, верующие вместо верб используют листья пальм.
Когда празднуется Вербное воскресенье?
Каждый год у праздника «плавающая» дата, зависящая от Пасхи. Так, год назад Вербное воскресенье проходило 20 апреля. В 2021 году этот праздник отмечается 25 апреля.
Вербное Воскресенье в Красноярске 25 апреля 2021: традиции, куда сходить
Фото: Мария ЛЕНЦ
Какие существуют традиции на Вербное воскресенье?
- Освящение вербных веток – их окропляют водой накануне праздника – вечером субботы во время Всенощного бдения;
- В Вербное воскресенье предсказывают погоду лето. По поверьям, если в этот день почки на деревьях еще не распустились, то быть холодам. Если они уже начали цвести – будет жара;
- Посещение праздничной литургии;
- Нельзя заниматься физически тяжелым трудом;
Как и сколько хранить вербный букет?
Вербы нужно хранить год. Они являются символом благодати в доме. Чтобы сохранить веточку, необходимо поставить ее в сухое и прохладное место, желательно, в вазу, но без воды. Идеальная температура для хранения – около +10 градусов. В следующем году вербу необходимо сжечь, естественно, соблюдая правила противопожарной безопасности.
Где можно купить вербу в Красноярске 2021?
Вербы начали продавать в Красноярске еще неделю назад. Официальных точек для торговли вербами в городе нет, но чаще всего ими торгуют в супермаркетах, либо на улицах, возле магазинов. Средняя цена – около 50 рублей.
Вербное Воскресенье в Красноярске 25 апреля 2021: традиции, куда сходить
Фото: Мария ЛЕНЦ
Куда пойти верующим в Вербное воскресенье в Красноярске 2021?
В субботу православные могут посетить Всенощное бдение в красноярском Покровском кафедральном соборе (ул. Сурикова, 26). Начало в 17:00.
Непосредственно в Вербное воскресенье в храме Архистратига Михаила и чуда его Хонех (ул. Елены Стасовой, 20)пройдет Божественная литургия под руководством митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона. Начало в 9:00.
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