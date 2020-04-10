2020-04-10T11:31:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальные службы в Красноярске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать

Рассказываем, как пройдут пасхальные службы в Красноясрке в период коронавируса. Губернатор края и митрополит просят красноярцев оставаться дома и не приходить в храмы на Пасху
Татьяна РЯБИНИНА
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В этом году Великий праздник будет проходить в условиях самоизоляцииВ этом году Великий праздник будет проходить в условиях самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
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В сложной эпидемиологической обстановке Русская Православная церковь обозначила свою позицию сразу и четко: богослужения в храмах будут продолжаться, но без верующих, которых попросили оставаться дома. С таким призывом неоднократно обратились патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

12 апреля красноярцы вместе со всем православным миром будут праздновать Вербное воскресенье, а 19 апреля – Пасху. И впервые в истории это будет не в храмах. Точнее, службы состоятся, но прихожан просят на них не приходить.

Глава Красноярской митрополии и Губернатор Красноярского края обратились к жителям региона с обращением, цитируем:

«Уважаемые земляки! Братья и сестры!

Уже три десятилетия возрождения Церкви в нашей стране, воссоздания из руин храмов и святых обителей, мы слышим непрестанный призыв священников, архипастырей и самого Святейшего Патриарха – прийти в храм Божий для молитвы и покаяния, для очищения грехов и душевного просветления.

Все эти годы Церковь свободна от всякого надзора и тем более контроля со стороны государственной власти, что закреплено в главном законе страны – в Конституции Российской Федерации.

И кажется, все горести, обиды и трудности минувшей эпохи уже позади, но порой снова наступают нелегкие времена. Испытания, которые принесла людям пандемия коронавируса, выпали на долю не только жителей нашего края и граждан России, но и всего мира.

Еще более печалит души и сердца красноярцев то, что пик этого страшного заболевания пришелся на несколько особо значимых, почитаемых и любимых народом, православных праздников. И главный из них – Пасха Христова!

С болью в сердце призвал Святейший Патриарх Кирилл верующих людей оставаться дома и молиться вне храма, подражая подвигу святой Марии Египетской.

Вместе с медицинскими и санитарными службами предприняты все меры профилактического характера с единственной целью – минимизировать распространение вируса среди красноярцев и уберечь верующих всех конфессий от гибельного воздействия коронавируса на человеческий организм.

Вместе с тем, находящийся дома православный верующий, не останется вне Праздничного Богослужения. Современные средства связи и коммуникации сегодня позволяют нам сокращать расстояния и приходить на помощь людям, когда они в этом остро нуждаются. При поддержке краевой власти Церкви предоставляется возможность транслировать богослужения из храмов в прямом эфире.

Оставаясь дома, мы не нарушаем никакие Заповеди Спасителя, ибо сказано в Священном Писании: «Не искушай Господа Бога твоего».

В Красноярском крае духовная и светская власть объединились для того, чтобы еще раз убедить людей не нарушать режим самоизоляции.

Но кроме этой просьбы есть еще и Указ губернатора Красноярского края, запрещающий выходить из дома. Напомним, ходить можно только на работу (при наличии справки), за продуктами и в аптеку. Пасхальная и любая другая служба в храме в этот перечень не входит. Поэтому не исключено, что верующих-нарушителей может остановить полиция.

Также в этом году не будет автобусов, на которых красноярцы каждый год едут на ночную пасхальную службу и обратно.

В этом году верующие смогут «побывать» только на онлайн-богослужениях, многие храмы мира ведут трансляции на своих сайтах, в социальных сетях, на православных телеканалах. Список таких ресурсов будет опубликован в спецвыпуске «Комсомольской правды» «Время веры» 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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