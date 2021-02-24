Ограничения в связи с коронавирусом в Красноярске-2021: какие действуют и до какого числа

Ограничения в связи с коронавирусом в Красноярске-2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Скоро год, как в Красноярск пришел коронавирус. А вместе с ним и карантинная изоляция. Вспомни, что весь апрель 2020 года в стране был объявлен нерабочим, опустели улицы, закрылись развлекательные и спортивные учреждения, были отменены все мероприятия, все занятия в школах. Город ушел в глухую изоляцию, повезло тем, у кого была возможность перейти работать дистанционно.

На улице нельзя было появляться без пропусков. В реале работало только то, что нельзя было закрыть – продуктовые магазины, аптеки, коммунальщики, организации, которые занимались жизнеобеспечением города и еще те, важные производства, которые нельзя было закрыть.

Горожане устали, тяжело переживали тот период. Сегодня многое изменилось: врачам удалось справиться с ситуацией и взять коронавирус под контроль. Плюс началась массовая вакцинация населения. В последние дни в краевом центре в сутки выявляют не более 50 заболевших. И ограничения постепенно снимаются.

Когда выйдет долгожданный для многих указ губернатора, который полностью снимает ограничения, пока неизвестно. Напомним, какие в Красноярске и крае еще действуют.

- масочный режим в автобусах, общественных местах, магазинах;

- запрет на проведение массовых мероприятий (из-за этого пришлось отменить все новогодние празднования на городских елках)

- заведения общественного питания (бары, рестораны, кафе, ночные клубы) могут работать пока только до 23 часов

- залы в кинотеатрах разрешается заполнять на 50 %.

Как только появится информация о снятии этих ограничений, сообщим дополнительно.