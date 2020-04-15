Закрытие храмов из-за коронавируса в Красноярске: Пасха 19 апреля 2020 года пройдет без прихожан

В этом году все главные события в жизни происходят не так как обычно. И в их числе главное торжество православных – Пасха. Из-за коронавируса во всем мире большинство традиционных пасхальных торжеств или отменили, или изменили так, что они проходят без верующих, в пустых храмах и на пустых площадях. Красноярске не стал исключением - храмы закрыты из-за коронавируса.

В Москве храмы, по требованию главного санитарного врача столицы, закрыли для прихожан с 13 по 19 апреля с возможным дальнейшим продлением срока.

Было ожидаемо, что это случится и в других регионах. Особенно после того, как на Вербное воскресенье верующие, несмотря на просьбы и прямые запреты выходить из дома, все же пришли на службы.

И вот сегодня 15 апреля, Роспотребнадзор предписал приостановить доступ граждан в храмы Красноярского края, об этом сообщает пресс-служба Красноярской епархии.

Однако предписание не запрещает совершения богослужений. Но присутствовать на них будут только священники.

Точный текст предписания № 11138 от 12 апреля 2020 г. выглядит так:

«В соответствии с п. 1.6 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 г № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и руководствуясь п. 20 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю Красноярской Епархии Русской Православной Церкви, ограничить проведение массовых мероприятий, включая временное приостановление посещения гражданами территории, зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий), принять меры по приостановлению эксплуатации объектов, производственных цехов и участков, помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг».

А въезд в Енисейск, куда традиционно отправляются паломники, особенно на Пасху, и вовсе закрыли для всех, у кого нет прописки. Глава Енисейска, признал, что городу не справиться с притоком людей и попросил ограничить въезд. КПП начали работать с сегодняшнего дня, подробности здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пасхальные службы в Красноярске в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать

Ситуация меняется каждый день и каждый час. Сначала в красноярских храмах соблюдали режим безопасности и даже подготовили специальную памятку для верующих, в которой обозначено, что можно делать и чего нельзя, где и как стоять во время службы. В храмах даже нанесли разметку, чтобы верующие соблюдали социальную дистанцию. (Подробности)