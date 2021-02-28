Страшная смерть: в Красноярском крае девочку затянуло под поезд Фото: Мария ЛЕНЦ

Страшная и нелепая смерть – так можно охарактеризовать гибель восьмилетнего ребенка на железной дороге. Произошла трагедия 22 февраля на станции Заозерной. Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по статье «Причинения смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Известно, что вечером 22 февраля 32-летний местный житель отправился в магазин. Он был пьян, зачем-то потащил с собой свою дочь. Идти через виадук ему показалось далеко и долго. Чтобы сократить себе дорогу, решил пройти через железнодорожные пути. Там есть служебный переход для работников станции и так называемая зона транспортной безопасности – «пятачок», где путейцы могут пережидать, пока рядом движется поезд.

Мужчина стал перебегать через рельсы, тянул за собой за руку дочку. Машинист громко сигналил им. И если бы пьяный отец, миновав рельсы, остановился бы на месте, переждал бы, пока вагоны проедут, трагедии не случилось. Однако он зашагал вдоль рельсов, по ходу движения поезда. Локомотивом его отбросило в сторону, а ребенка затянуло под колеса. К сожалению, травмы после такого оказались смертельными.