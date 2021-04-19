В Красноярском крае тепловоз сбил насмерть пьяного мужчину

Фото: СК

В Красноярском крае под тепловоз попал пьяный мужчина. Как сообщают в Западно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ, мужчина шел вдоль железнодорожных путей, а затем не удержался и упал прямо под проезжавший тепловоз.

Всё произошло в ночь с 18 на 19 апреля, на 3981 км перегона Козулька – Косачи. Следствие выяснило, что пьяный 55-летний мужчина шел по краю ЖД-путей. Локомотивная бригада заметила местного жителя задолго до столкновения и начала принимать меры – подавать звуковые сигналы и экстренно тормозить. Но мужчина не реагировал, а когда тепловоз приблизился к нему, то упал и оказался в габарите железнодорожного пути, в результате чего был травмирован поездом. Пострадавший скончался на месте.

Сейчас сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия для восстановления полной картины произошедшего. Ведомство напоминает, что железная дорога является источником повышенной опасности для жизни и здоровья. Пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии. Необходимо помнить, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье.