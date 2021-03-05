Под Красноярском 14-летняя девочка попала под электричку Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском, на перегоне Овсянка – Слизнево, погибла 14-летняя девочка. Трагедия произошла вечером 3 марта. Машинист электропоезда Дивногорск-Красноярск, заметив подростка, стал подавать сигналы. Но девочка не реагировала – она шла, надев капюшон на голову, пишет «Проспект Мира». Машинист применил экстренное торможение. Но, к сожалению, железнодорожный состав не может останавливаться за считанные секунды, не может свернуть. И если человек не реагирует на сигналы, трагедии не миновать – как и произошло в этот раз.

Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводятся следственные действия, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели.

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