Уже строили вольеры для малышей. Медведица Аврора из красноярского зоопарка погибла после конфликта с женихом

Трагическая для многих красноярцев новость. Медведицы Авроры из зоопарка Роев Ручей больше нет, она погибла после конфликта с женихом в Ижевске, сообщил директор парка Андрей Горбань.

Напомним, Аврора попала в Красноярск еще крохой, ее спасли на севере края после гибели матери. Привезли в Роев ручей, выходили. А, когда выросла, поселили с белым медведем Феликсом. От главной пары зоопарка все ждали потомства. Но несмотря на то, что Феликс и Аврора были вместе 10 лет, у них что-то не ладилось.

Феликс и Аврора жили вместе 10 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Поэтому решили: Аврора на некоторое время переберется в Ижевск, чтобы создать семью с новым женихом – медведем по кличке Балу.

- Их встреча была предначертана судьбой. Оба чистокровных красавца, родом из природы с ценнейшим генетическим материалом. Балу – импозантный мужчина, в меру деликатен, уперт, одним словом настоящий мачо. Его невеста Аврора, прописанная ранее в красноярском зоопарке, истинная леди, спокойная, аккуратная, интеллигентная, наблюдательная, безумно привлекательная, и чертовски хороша собой. Перед такой дамой устоять невозможно. Поэтому вопрос о том, понравятся ли медведи друг другу, отпадал сам собой, - еще в начале марта делились сотрудники ижевского зоопарка.

Две недели медведи были рядом, а после произошло непоправимое. Совершенно неожиданно.

Прощай, Аврора! Фото: Роев ручей.

- В момент садки что-то пошло не так, Аврора показала характер, и Балу взбесился. Рядом были сотрудники, но ни водой, ни усыпляющими выстрелами остановить его не смогли. Он упал уже рядом с мертвой Авророй, - рассказывает Андрей Горбань.

Говорят, только вчера радовались, что медведи полюбили друг друга, надеялись на потомство. Ведь в Роевом ручье уже строят новые вольеры для медвежат. Но нет…

- Внезапный конфликт перечеркнул наши надежды. Прости нас, мы хотели тебе только счастья. А осталась одна пустота, - заключает директор зоопарка.

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