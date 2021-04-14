«31 год коту под хвост»: красноярский ресторатор Владимир Владимиров разводится Фото: Мария ЛЕНЦ

Владимир Владимиров подал заявление о разводе в Центральный районный суд Красноярска сегодня, 14 апреля. Предприниматель, известный своими скандальными выходками, заверил, что на этот раз – все серьезно:

- Развёлся. И это не шутка, и не фиктивно, как некоторые.

Эпатажный ресторатор отметил, что причина развода не кроется в новой пассии и изменах. По его словам, это стечение обстоятельства, словом – одно наслаивалось на другое и привело к закономерному итогу:

- Просто стечение обстоятельств, неудач в бизнесе, политике, и так всего понемногу, что, как я понял, переросло в личную неприязнь.

Фото: instagram.com/vladimirovvv/

Владимир Владимиров прожил со своей супругой Викторией 31 год. За это время они успели стать не только парой, но и деловыми партнерами, вместе покоряя вершины красноярского бизнеса. Судя по посту, ресторатор, несмотря на принятое и обдуманное решение, все-таки расстроен:

- Решил развестись. 31 год коту под хвост, можно сказать. Но я, всё-таки, благодарен бывшей супруге за эти годы, за детей, за взаимную поддержку.

Владимиров добавил, что разлад в семье наступил давно, поэтому пара стала реже появляться на публике вместе:

- Меня часто спрашивают, почему Вы везде один, на фото, в поездках, на мероприятиях, честно сказать не знал, что и отвечать. Теперь врать не надо.

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