У мэра Красноярска, прогулявшегося по набережным в выходные, появилось несколько вопросов к коллегам

Сергей Еремин с супругой Фото: соцсети

В выходные мэр Красноярска Сергей Ерёмин вместе с супругой прогулялся по обеим набережным Енисея. Они прошли маршрут от своего дома по Центральной набережной, через Коммунальный мост, прогулялись по Ярыгинской набережной и вернулись обратно. Как сообщил в своём инстаграме глава краевой столицы, маршрут «у реки два берега» занял больше 2-х часов и 12 км пути.

Фото: соцсети

После прогулки у Ерёмина появились некоторые вопросы к коллегам, которые он собирается озвучить на сегодняшней планерке. Что именно он будет уточнять у своих партнёров, мэр города не озвучил.

Руководитель Красноярска отметил, что на набережных гуляет довольно много людей и он очень рад этому.

В комментариях пользователи поддержали Сергея Ерёмина и высказали своё одобрение общественным пространствам Красноярска, отметили удобство. Но не обошлось и без замечаний. Жители упомянули, что Коммунальный мост, по их мнению, нуждается в реставрации, а некоторые микрорайоны города в своих общественных местах для прогулок.