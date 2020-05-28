«Неугомонный Гоша» из Хакасии 100 раз нарушил правила дорожного движения, а на 101-й убил человека

- Вы бы только знали, как он нам надоел, этот Гоша, - еще в 2016 году рассказывал «Комсомолке» сотрудник ГИБДД Абакана. Имени просил не называть, поскольку говорил не по уставу, а лично за себя и своих коллег. – Он же назло делает, вызов нам бросает: как зальется водкой по самые уши, так за руль и искать ближайший наряд ДПС, понятно зачем – в догоняшки поиграть. А сколько раз он куда-нибудь врезался – то в столб, то в забор, то в другую машину. По встречке гонял. Мы уж думаем: «Ну, сломай ты себе руку, ногу, что-нибудь, чтобы никогда больше за руль не смог сесть». А он словно заговоренный, ему штрафы нипочем. Убьет кого-нибудь, это точно, не дай бог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781668" frameborder="0"></iframe> Неугомонный Гоша протаранил патрульную машину. Видео ГИБДД Хакасии 9.09.2016 года.

«Да посадите же вы его, наконец, пока он никого не убил. Он же в тюрьму просится на пожизненный, неужели не понятно?» - гневно пишут в социальных сетях абаканцы, читая новости об очередных похождениях Гоши.

То ли сглазили, то ли предвидели. Но на днях стало известно, что молодой человек подозревается в причинении смерти по неосторожности. В ночь с 14 на 15 мая вместе с компанией выпивал в частном доме в Абакане. Одна из присутствующих там дам предъявила своему «бывшему», что он ее бил, когда вместе жили. Гоша решил проучить собутыльника «по-мужски»: взял палку и несколько раз ударил по животу. А утром пострадавшего нашли мертвым.

Антигерой абаканских дорог

Кто же такой этот Гоша и за какие подвиги ему дали прозвище Неугомонный? Почему он вызывает такой негатив в жителей хакасской столицы? Чтобы понять это, нужно погрузиться в историю криминальных сводок по Абакану.

Зовут этого антигероя абаканских дорог Георгий Мурджикнели, сейчас ему 31 год. На его счету более 100 административок за нарушение правил дорожного движения, из них – 31 штраф за пьяную езду. 6 раз оставлял места ДТП. 5 уголовных дел за эту самую пьяную езду. Любимое нарушение – гонять по улицам города с превышением скорости. Лишен водительских прав на общий срок почти 150 месяцев (более 12 лет).

В общей сложности ему было выписано штрафов – административных за ПДД и судебных по уголовным делам – на сумму около миллиона рублей. По молодости имел проблемы с законом за мелкие грабежи и кражи. В первый раз он попался на мелком нарушении ПДД в 2005 году, когда ему было всего 16 лет. А вот вам краткий экскурс в историю гошиных похождений.

Буквально через пару недель после суда по первому уголовному делу за пьяную езду, Гоша вновь отличился - протаранил патрульную машину. Стоп-кадр видео

2011 год

Сомнений нет, нетрезвым за рулем Гоша катался и ранее. Но был осторожен. А впервые подшофе попался наряду ДПС именно осенью этого года. Его задержали средь бела дня, на темно-вишневой «десятке». Когда усадили в автомобиль госавтоинспекторов, расстроился:

- Я культурно ездил... культурно по городу ездил. Подрезает меня какой-то тип на «бэхе» (BMW – прим. ред.). Я этого типа зажимаю, выхожу и говорю: «Ты чё, лошадь» говорю.

2012 год

7 ноября 23-летний заядлый нарушитель инициировал погоню со стрельбой. С утра пораньше совершил аварию и попался наряду ДПС (между прочим, был с дамой). На требование остановиться нажал на педаль газа. Инспекторам пришлось применить табельное оружие. Но даже с пробитыми колесами он протаранил патрульную машину и едва не сбил полицейского. По иронии гошиной судьбы, задержали его как раз возле спецприемника для лиц, арестованных за административные правонарушения – так что далеко ходить не пришлось.

Отсидев в СИЗО 10 дней, вышел и отправился искать новые приключения. Говорят, на сей раз был коллективный выезд любителей пьяной езды – в салоне сидели еще два товарища без прав. Ездить ровно у Гоши вновь не получилось, он поцарапал чужую иномарку и удрал. Но когда задержали, не сопротивлялся.

- Разговору нет, лишили меня прав. Но ездить ведь меня не лишили, - с вызовом бахвалился Мурджикнели путающимся языком, сидя заднем сидении патрульной машины. – Я всем, и вам говорю, и им говорю: я как ездил, так и буду ездить. Разобью эту машину – куплю другую. А погибнуть не боюсь, я аккуратно езжу.

Правда, когда его «ласточку» с побитыми бамперами погрузили на эвакуатор и повезли на штрафтоянку, не выдержал: «Какого ... вообще забрали? Я человек, а вы крысы».

Отсидев еще 10 суток, бесправник (вновь вместе со своей дамой) въехал в Абакан из пригорода на своей «десятке» без лобового стекла и переднего номерного знака. Его узнали и без номера. «Опять Гошу» отправили отдыхать в изолятор в третий раз.

2013 год

Прошел без ярких событий. Георгия Мурджикнели несколько раз останавливали подшофе и превышение скорости, прав он был лишен, от алкотеста отказывался. За что получал штрафы пачками. Несколько раз отсидел по 10 – 15 суток.

2016 год

Почти три года Неугомонный Гоша на своей вишневой «десятке» не попадался на глаза госавтоинспекторам. А те старались забыть о нем, как о страшном сне. Но в середине июня 2016 года ночью наряд ДПС остановил ночью «Тойоту Короллу», из которой на версту гремела музыка. Остановили, а за рулем – он, старый знакомый, и снова в пьяном виде. От медицинского освидетельствования Гоша отказался. Сказал, что выпил литр пива и поехал за сигаретами. А машина вообще принадлежит его гражданской жене.

Видимо, рассчитывал отделаться очередным штрафом, на закон уже изменился. И на Мурджикнели завели первое уголовное дело за пьяную езду. Учитывая положительные характеристики с мест работы и тот факт, что обошлось без ущерба, его приговорили к штрафу в размере 220 тысяч рублей в пользу государства, лишили водительских прав на 2,5 года и отпустили.

Родной человек - бабушка ходит на все судебные заседания неугомонного внука. Стоп-кадр видео

А вот оперативное видео от 9 сентября 2016 года (через месяц после суда): ночная улица Абакана, протараненный с двух сторон автомобиль ДПС, подбитая «Тойота» с красноярскими номерами, поваленный дорожный указатель возле Преображенского собора. На бордюре в наручниках сидит пьяный Гоша. И произносит:

- Вас отправить или вы сами пойдете? Как вы меня все задолбали.

Итого в 2016 году неугомонный нарушитель нарисовал на свой фюзеляж три звездочки пьяную езду и внушительную сумму судебных штрафов – более 600 тысяч рублей. Думаете, вразумился?

2017 – 2018 годы

В сентябре 2017 года неугомонного угомонили – на 9 месяцев отправили в колонию-поселение. Когда вышел в мае 2018-го, спокойной жизни хватило ему только на пару месяцев. Следующий суд назначил ему 1 год и 3 месяца колонии общего режима. Так что свой 30-летний юбилей Георгий Мурджикнели встретил с друзьями по камере. Причем клялся им, что больше за руль в жизнь не сядет.

2020 год

В начале мая около часу ночи наряд ДПС остановил «Тойоту Витц». Можно было и не спрашивать документы у водителя – Гошу в Абакане инспекторы знают в лицо. Он признался, что был в гостях у девушки, выпивали. Девушка дала ему ключи от своей машины и попросила принести сумочку. Молодой человек ключи припрятал в карман, а потом домой поехал не на такси, которое вызвала ему подруга, а на этой самой машине.

Причем она же и сдала Гошу – позвонила в полицию и сказала, что у нее угнали «Витц». К списку уголовных дел добавились еще два. Ему грозило до 5 лет лишения свободы. И пока идет следствие, а подозреваемый находился под подпиской о невыезде, он вляпался в самую худшую историю своей бурной жизни – в убийство человека. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Откуда деньги

Даже по самым скоромным подсчетам Георгий Мурджикнели заплатил штрафами около миллиона рублей. Более 600 тысяч рублей – судебные штрафы. И еще сотня административных штрафов по линии ГИБДД. Даже с учетом того, что несколько лет назад размер штрафов был ниже нынешних, все равно набегает немало.

- Большая часть штрафов была оплачена, не дойдя до судебных приставов, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в УФССП по Республике Хакасия. – В нашей базе данных, начиная с 2010 года, на Георгия Мурджикнели находилось 30 исполнительных производств (ИП) на общую сумму 462 908 рублей. Из них только 22 ИП (на 17 300) – административные штрафы. Еще конкретнее – 11 ИП (на 4 700) – штрафы ГИБДД.

Остальные 427,5 тысяч рублей по 6 исполнительным листам пришлось списать – у Гоши не было ни денег, ни имущества. Это – долги перед страховыми компаниями.

Из каких средств оплачивались «подвиги» неугомонного Гоши, если постоянной работы у него не было, остается только догадываться. Абаканские коллеги подсказали: в 2016 году бабушка-пенсионерка брала кредит...