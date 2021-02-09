В Туве инспекторы ДПС устроили погоню со стрельбой за пьяным бесправником. Стоп-кадр видео

В Туве инспекторы дорожно-патрульной службы изрядно напугали пьяного водителя. При этом, обратите внимание, действовали строго по уставу. И оперативное видео, снятое на видеорегистратор, тому свидетельство. Итак, отдаленный Овюрский район, пустынная дорога между селами, на которой дежурит экипаж ДПС.

Вдруг появляется отечественный автомобиль без номерных знаков. Один из инспекторов тут же жезлом показывает, что водителю нужно остановиться. Однако тот сильнее нажимает на газ и пытается уйти. Началась погоня, дорожные полицейские в рупор несколько раз сделали предупреждение, но безрезультатно – нарушитель только гнал и гнал вперед, примерно 9 километров. Скорость высокая, манера вождения рисковая, да еще дорога оставляет желать лучшего – появись кто навстречу, может и авария произойти.

И тогда инспекторы предупредили: будут стрелять. Двух выстрелов хватило, водитель остановился и даже не сопротивлялся, когда его вытащили из машины и уложили на землю. Оказалось, что 36-летний местный житель никогда не получал водительских прав и при этом его много раз штрафовали за нарушение ПДД. А тут он, вдобавок к пьяной езде еще и машина без регистрации.