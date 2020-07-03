2020-07-03T06:52:14+03:00
Происшествия

В Красноярске «заминировали» Арбитражный суд: эвакуировано 100 человек

На место стянуты экстренные службы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Здание Арбитражного судаЗдание Арбитражного судаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске неизвестные сообщили о минировании Арбитражного суда, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. Анонимное сообщение поступило в пятницу, 3 июня. К месту стянуты силы всех экстренных служб, проводится полная эвакуация здания. В спешном порядке из суда вывели 100 человек - сотрудники и посетители.

В данный момент на месте работают кинологи, саперы и спасатели - здание оцеплено, его безопасность проверяют. В ГУ МВД по Красноярскому краю ситуацию пока не комментируют. Как только проверка окончится, по ней будет сделано официальное заявление.

Добавим, что на минувших выходных экстренные службы проверяли автомобильный мост через Базаиху. По сообщению оперативного дежурного УФСБ, там заметили подозрительный предмет. Район также оцепили. Однако тревога оказалась ложной. Никаких опасных предметов не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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