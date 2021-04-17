В Красноярске из-за сухой травы едва не загорелся дачный поселок на Кузцецовском плато

В Красноярске из-за сухой травы едва не загорелся дачный поселок. Фото: ЧП-Красноярск

Непростой вечер выдался накануне для красноярских пожарных. Горело Кузнецовское плато, огонь был виден почти со всех концов города. В темноте огненный фронт растянулся в линию, увеличивался при резких порывах ветра. Порывы достигали до 20 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, пожар начался еще днем, кто-то подпалил сухую траву. Днем огня не было видно, а с наступлением темноты картина получилась устрашающей.

Площадь пожара постоянно менялась, была первоначальная информация о 0,8 га, затем она увеличилась до 2 га. На месте работали первоначально 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Позже силы удвоились, когда стало понятно, что огонь подступает к дачному поселку СНТ «Мечта-2».

Локализовать пожар удалось около полуночи. Никто не пострадал, до строений огонь не дошел. А вполне мог бы. И все – из-за чьей-то халатности. Или глупости, ведь кто-то до си пор считает, что если выжечь сухую траву, новая вырастит быстрее и гуще. Шесть лет назад из-за таких вот «агротехников» сгорело более тысячи жилых домов в Хакасии и на юге Красноярского края, 34 человека погибли.

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