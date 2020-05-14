В Туве из-за окурка сигареты сгорело леса на 100 миллионов рублей

В Туве из-за окурка сигареты сгорело леса на более чем 100 миллионов рублей – шокирующий факт человеческой халатности. Произошло это 21 апреля в Чаданском участковом лесничестве Дзун-Хемчиского района (от административного центра города Чадана до столицы республики Кызыла – 223 километра по трассе).

Поначалу, когда леса заполыхали, все силы спасатели бросили на тушение, присоединились добровольцы. В конце концов справились с огнем, который оставил после себя десятки гектаров опаленных и погибших деревьев. Возбудили уголовное дело, начали искать и устанавливать причины – и нашли предполагаемого виновника: местный житель, отправился в лес собирать дикоросы. Курил и бросил непотушенную сигарету. А там сухостой такой, что малейшая искра – и уже пожар.

Виновному грозит либо лишение свободы на срок до четырех лет, либо крупный штраф и возмещение ущерба – как решит суд. Только на второй вариант минприроды республики особо не рассчитывает. Дело в том, что это не первый такой случай в Туве, когда виновный – вот он, известен, имя-фамилия-адрес, и даже признается: «да, я виноват» - а взять с него нечего.

У МЧС и лесопожарной охраны много работы.Фото: ГУ МЧС России по Республике Тыва

Вот, пример: в мае 2013 года в этом же Дзун-Хемчикском районе, в селе Шеми местный житель отправился в лес за орехами с товарищами. Остался кошеварить, развел костер и забыл окопать. Порыв ветра – и заполыхали смолистые кедры и сосны от корня до верхушек. А там, между прочим, заповедная территория. Пострадали 360 гектаров. Осудили гражданина, назначили ему космический штраф – 27 миллионов рублей.

А дальше что? Приставы приехали описывать имущество – а мужчина нигде не работает, официального заработка не имеет, дом и все хозяйство до последнего утюга на жену записаны. Пару раз приставы к еще наведывались, а через три года исполнительное производство и вовсе пришлось закрыть. Так что он по сей день живет спокойно и продолжает ходить в лес за дикоросами.

В мае 2017 года – и снова Дзун-Хемчикский район, в 4-х километрах от села Теве-Хая. 19-летний местный житель готовил пашню, чтобы картошку сажать. Развел костер, чтобы чай вскипятить – и снова забыл окопать, выгорело 10 гектаров леса.

Особенно страшен пожар ночью. Фото: ГУ МЧС России по Республике Тыва

Из последних случаев – пожар в конце апреля этого года в Каа-Хемском районе. На чабанской стоянке хозяйка готовила на костре еду, не уследила за огнем. Тайга горела дней десять, сначала ее местные жители сами пытались потушить вместе с пожарными. А потом военных горных стрелков из Кызыла на помощь позвали. В конце конца с помощью вертолета затушили.

Лесные пожары всегда были для Сибири огромным бедствием. А нынче из-за аномально жаркой погоды снега растаяли почти на месяц раньше. Плюс частые сильные ветра – как в Туве, так и в Хакасии, и в Красноярском крае. Причина лесных пожаров – только халатность местного населения, говорят специалисты. Пока нет сухих гроз, искру в леса могут принести только люди.

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