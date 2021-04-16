В Красноярском крае потушили первый лесной пожар в 2021 году

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сотрудники лесопожарной станции обнаружили и потушили очаг в 0,3 га. Тушили огонь 8 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – человеческий фактор. На данный момент, по информации Лесопожарного центра, действующих возгораний в лесах нет.

В районах Красноярского края дежурят наземные группы. За обстановкой в лесах следят 60 камер видеонаблюдения, информация с которых в режиме онлайн передается в диспетчерскую службу лесного хозяйства. Все подразделения находятся в боевой готовности и готовы в любой момент приступить к тушению пожаров.

В краевом минлесхозе напоминают, что в 2021 году лесные пожарные дополнительно получат 79 единиц тяжелой техники для борьбы с возгораниями и 232 единицы нового снаряжения. Кроме того, особое внимание уделяется работе с жителями региона. Ведь львиная доля лесных пожаров возникает по вине человека.

- Чаще всего пожары весной происходят по вине людей. Многие сжигают сухую траву и мусор на дачных и приусадебных участках, выезжают на пикники, поэтому сейчас усилена работа по противопожарной пропаганде и правилам пожарной безопасности в лесу, - рассказывает руководитель Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

О лесных пожарах можно сообщить по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес».