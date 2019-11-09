В Хакасии ночью едва не сгорело село, в котором живут 10 тысяч человек

В Хакасии минувшей ночью было не до сна жителям села Белый Яр (в 25 километрах от Абакана). А это более 10,1 тысячи человек. Совсем рядом с жилыми домами полыхала степь. Зарево от пламени было настолько сильным, что его видели в ночи за десятки километров. Огонь шел сплошной стеной

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/742787" frameborder="0"></iframe> В Хакасии ночью два не сгорело село, в котором живут 10 тысяч человек.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. Но ни у кого нет сомнений – это был человеческий фактор. Возможно, кто-то выбросил окурок и ушел. Не исключено, что кто-то намеренно поджог сухостой из хулиганских побуждений. Порывы ветра подхватили огонь и в считанные минуты разнесли его на большую территорию.

В ГУ МЧС России по Республике Хакасия сообщили, что сигнал о возгорании поступил около 23 часов. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, там горело около 10 тысяч квадратных метров. Затем охваченная огнем территория стремительно увеличилась до 55 квадратных километров. До жилых домов оставалось чуть более километра.

Пламя в ночи видели за десятки километров. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

На помощь к белоярским спасателям примчались пожарные из Абакана. 65 человек и 19 единиц техники сумели за три часа локализовать и ликвидировать огонь. Это было непросто: пожару присвоен самый высокий для Хакасии 3-й ранг сложности. Помогло то, в степи автомашины с цистернами могли подъехать вплотную к границе пожара.

На место выезжал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Напомним, что в 2015 году в Хакасии сильные пожары 12 уничтожили почти 40 населенных пунктов. Этот день назвали огненной пасхой. Причинами тогда стали поджоги сухой травы.

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