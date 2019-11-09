2019-11-09T09:55:12+03:00
Происшествия

В Хакасии ночью едва не сгорело село, в котором живут 10 тысяч человек

Это могло стать повторением «огненной Пасхи» 2015 года [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Хакасии ночью два не сгорело село. Фото: ГУ МЧС России по Республике ХакасияВ Хакасии ночью два не сгорело село. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия
Изменить размер текста:

В Хакасии минувшей ночью было не до сна жителям села Белый Яр (в 25 километрах от Абакана). А это более 10,1 тысячи человек. Совсем рядом с жилыми домами полыхала степь. Зарево от пламени было настолько сильным, что его видели в ночи за десятки километров. Огонь шел сплошной стеной

В Хакасии ночью два не сгорело село, в котором живут 10 тысяч человек.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. Но ни у кого нет сомнений – это был человеческий фактор. Возможно, кто-то выбросил окурок и ушел. Не исключено, что кто-то намеренно поджог сухостой из хулиганских побуждений. Порывы ветра подхватили огонь и в считанные минуты разнесли его на большую территорию.

В ГУ МЧС России по Республике Хакасия сообщили, что сигнал о возгорании поступил около 23 часов. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, там горело около 10 тысяч квадратных метров. Затем охваченная огнем территория стремительно увеличилась до 55 квадратных километров. До жилых домов оставалось чуть более километра.

Пламя в ночи видели за десятки километров. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

Пламя в ночи видели за десятки километров. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

На помощь к белоярским спасателям примчались пожарные из Абакана. 65 человек и 19 единиц техники сумели за три часа локализовать и ликвидировать огонь. Это было непросто: пожару присвоен самый высокий для Хакасии 3-й ранг сложности. Помогло то, в степи автомашины с цистернами могли подъехать вплотную к границе пожара.

На место выезжал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Напомним, что в 2015 году в Хакасии сильные пожары 12 уничтожили почти 40 населенных пунктов. Этот день назвали огненной пасхой. Причинами тогда стали поджоги сухой травы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жгли траву - а сожгли половину Хакасии. В страшном пожаре в республике выгорели целые села [фото, видео]

Выжженная земля – так сейчас говорят про Хакасию после воскресного пожара. Еще накануне местные синоптики предупреждали людей: ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Но тогда еще никто и предположить не мог, что это приведет к настоящему стихийному бедствию: около 1300 сгоревших домов, 15 погибших и свыше 450 пострадавших. И это только предварительные данные. Бейский, Орджоникидзевский, Ширинский, Усть-Абаканский, Алтайский районы и пригороды Абакана, Черногорска, Саяногорска горели, как по цепочке. Пожары просто не успевали тушить. Огонь распространялся с бешеной скоростью (подробнее).

Начальник пожарной дружины тайком поджигал дома, чтобы прослыть героем при тушении. Таинственный пироман несколько месяцев держал в страхе жителей поселка в Хакасии [фото, видео]

Жители хакасского поселка Балыкса (250 километров от Абакана) последнее время перестали спать по ночам. С конца августа здесь начали гореть постройки: жилые дома, баня, гараж (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пингвин Немо из красноярского зоопарка отправился в Новосибирск на МРТ
В Туве мать насмерть придавила сына-грудничка
В Енисее на севере Красноярского края морж атаковал теплоход-буксировщик
Упавшие с набережной в Енисей красноярские парень и девушка были любовниками
Красноярцев набирают для работы в полиции
Третий «Макдональдс» открывается в Красноярске
В Красноярске в Пашенном строится долгожданная школа
В Красноярске пройдет акция помощи бездомным животным «Дай лапу, друг!»
Палит по белкам и домашним псам: под Абаканом мужчина ради острых ощущений прострелил голову собаке
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Экс-мэр Красноярска Акбулатов избран ректором СибГУ имени Решетнева
Красноярская мэрия разрешила скачивать на телефон мелодии «Биг-Бена»
СК возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в Красноярске
Жителей Красноярского края предупредили о помехах с цифровым вещанием
Под Красноярском на дачах горит гектар травы: на месте работают спасатели
В Красноярске из-за пожара в общежитии эвакуировно 70 человек
Хочет открыть клинику жене. Житель Красноярска разломал фасад 5-этажки, несмотря на протесты собственников
Испытывал галлюцинации. В Туве под суд отправили мужчину, в белой горячке зарубившего двух женщин
В Покровке установили камеру видеофиксации на аварийноопасной зебре