В Красноярске ночью талыми водами подтопило две улицы Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшей ночью в Красноярске талыми водами подтопило две улицы, прилегающие к реке Бучач. В администрации города пояснили, что из-за резкого таяния снега накануне днем озеро в районе мясокомбината переполнилось. Излишек воды был сброшен через автоматический водосток в реку Бугач. В результате в зону подтопления попали один частный дом в переулке Лесосибирский и два дома на улице 6-я Пригорная. Еще в нескольких хозяйствах оказались подтопленными подворья.

Жильцов двух домов эвакуировали. Одна семья – родители и две детей – перебралась во временное жилье из маневренного фонда. Вторая разместилась у родственников.

Сейчас там экстренно отсыпают берег, чтобы предотвратить дальнейшее поступление воды к домам. На месте работают 6 единиц техники. Спасательные службы города в режиме реального времени контролируют уровень воды в реке Бугач. Приведен в готовность пункт временного размещения, расположенный в ГорДК. Если будет необходимо, в нем можно разместить 66 человек.

В остальном все пока под контролем: проезжая часть улицы Калинина не затоплена, аварийных отключений в этой части Октябрьского района нет.