В Красноярском крае готовятся к паводкам Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край готовится к весенним паводкам. Учитывая, что зима в этом году была снежная, осадков местами выпало выше среднегодовой нормы, работы для экстренных служб предстоит немало. В краевом МЧС рассказали о возможных угрозах и как действовать в случае подтопления.

Для начала информация всем жителям сел и деревень, которые находятся на берегах рук и в низинной местности. Как показывает практика, подтопления случаются каждый год, но когда это происходит, многие все равно оказываются не готовы. Услышали прогнозы наводнения – отключите газ, воду и электричество, перенесите ценные вещи на верхние этажи или чердаки. Достаньте из подвалов овощи и консервы. Приготовьте теплые вещи, аптечку и трехдневный запас питания – на случай изоляции или эвакуации.

Кроме того, специалисты рекомендуют жителям следить за прогнозом погоды и следовать всем рекомендациям местных властей через СМИ и интернет. Сотрудники МЧС принимают все необходимые меры во избежание серьезных потерь и прогнозируют большинство наводнений, но даже с учетом этого следует основательно подготовиться к вероятности возникновения паводков в регионе.

Сообщить об угрозе можно по номерам «101» и «112» или непосредственно главе населенного пункта. Эвакуация из опасной зоны будет осуществляться усилиями местной власти, которая заблаговременно объявит о направлении и способах транспортировки.