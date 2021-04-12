В Красноярском крае охотник застрелил домашнего лося и попал под уголовное дело

Фото: МВД

В Красноярском крае на жителя Богучанского района возбуждено уголовное дело из-за убийства… одомашненного лося. Как сообщают в МВД, расследование проводится по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Охотник, убивший животное на выгуле, находится под подпиской о невыезде.

Фото: МВД

По версии следствия, домашний лось по кличке Май мирно прогуливался недалеко от собственного двора. Его туда выпустил его владелец, который спас парнокопытное еще в недельном возрасте.

Мужчина подобрал лосёнка год назад, вырастил и попытался выпустить в естественную среду обитания. Но детеныш не хотел уходить, и все время возвращался в посёлок, к своему спасителю.

Во время прогулки к лосю подъехал КАМАЗ, из окна высунулось ружьё, и неизвестный выстрелил в животное. Лосёнок погиб на месте. Оказалось, что «охотник» давно заприметил его и решил застрелить, чтобы потом полакомиться мясом.

Полицейские изъяли у мужчины незарегистрированное ружье ТОЗ-34 и патроны к нему. Сейчас устанавливается, где охотник взял оружие и какой он ущерб нанёс природному фонду.

Если жителя Богучанского района признают виновным, то ему грозит до 2 лет лишения свободы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Северо-Енисейске на детской площадке застрелили медведя

В Северо-Енисейске (Красноярский край) полицейские обезвредили медведя, который бродил по улицам поселка. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, что сообщение в дежурную часть поселка поступило сегодня, 28 мая, в 5 часов утра.(подробности)

Якутский рыбак решил позаимствовать шкуру у мертвого белого медведя, а получил уголовное дело

В Якутии уголовное дело завели на местного рыбака. Мужчина якобы нашел тушу убитого белого медведя и решил снять с него шкуру. Но у полицейских есть доля сомнения на этот счет, ведь мех особо ценного животного стоит дорого, а подозреваемый мог и застрелить мишку ради наживы.(подробнее)