Пособие по безработице в Красноярске 2021: размер пособия, как получить, новый порядок Фото: Мария ЛЕНЦ

8 апреля вступили в силу изменения в возможности получения пособия по безработице в Красноярске 2021. Об этом сообщает пресс-служба Правительства. Данное изменение стало одним из апрельских нововведений 2021 года. Также напомним, что уровень безработицы в крае идет на снижение. «КП-Красноярск» рассказывает о новых правилах, суммах и порядке получения выплат.

Размер пособия по безработице в Красноярске 2021

Пособие по безработице в Красноярске 2021: размер пособия, как получить, новый порядок Фото: Мария ЛЕНЦ

Максимальная сумма, на которую может претендовать безработный – 14 556 рублей, минимальная – 1 800 рублей. По новым правилам безработный начинает получать пособие с первого дня после официального признания статуса. Ранее размер максимального пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей.

Кого коснется новый порядок выплаты пособия по безработице в Красноярске 2021

- Потерявшие работу из-за ликвидации организации – первые три месяца они получают не пособие, а среднюю зарплату по последнему месту работы. В связи с этим они уже не могли претендовать на максимальное пособие по безработице, так как три месяца со дня признания статуса прошли. После поправок с 4 по 6 месяцы они будут получать максимальный размер, а затем 60% от заработка, но не более 5 тысяч рублей.

- Беременные женщины, потерявшие работу. Они начнут получать максимальное пособие по безработице, после выплат пособия по временной нетрудоспособности из-за беременности.

- Граждане, вызванные на военные сборы в период получения пособия по безработице. Теперь после возвращения они продолжат получать полагающуюся поддержку от государства в максимальном размере.

Пособие по безработице в Красноярске 2021: размер пособия, как получить, новый порядок Фото: Мария ЛЕНЦ

Порядок выплат пособия и срок по безработице в Красноярске 2021

Пособие сроком на 3 месяца в размере 1 800 рублей полагается следующим категориям безработных:

- тем, кто ищет новую работу более года, в том числе предпенсионерам;

- впервые ищущим работу;

- уволенным за виновные действия;

- бизнесменам, отошедшим от дел;

- отправленным службой занятости на обучение, но отчисленным за виновные действия;

- если безработный не работал год, трудоустроился, но был уволен менее чем через 26 недель.

Пособие сроком на 6 месяцев в размере 14 556 рублей в первые три месяца и не более 11 644,80 тысяч рублей в следующие три полагается следующим категориям:

- если безработный не работал год, трудоустроился и был уволен через 26 недель и более. Это условие распространяется на тех, кто встал на учет в 2020 году и продолжающим получать пособие.

Пособие сроком на 1 год назначается следующим категориям граждан:

- Если предпенсионер год до признания безработным работал не менее 26 недель;

- Если предпенсионер в течение года до обращения в службу занятости работал менее 26 недель.

Рассчитываются выплаты следующим образом: первые 3 месяца выплачивается максимальная сумма пособия, следующие 4 месяца – 60% от зарплаты, но не более 11 644,80, остальное время 45% от зарплаты, но не более 8 733,6 рублей.

Как встать на учет по безработице в Красноярске 2021

1. Дистанционно – через портал «Работа в России», используя профиль на Госуслугах. Затем следовать инструкциям на сайте;

2. Личный прием в Центре занятости. Необходимо сначала записаться по телефону горячей линии. Для постановки на учет необходимо взять с собой паспорт, трудовую книжку (или документ, заменяющий ее), дипломы и аттестаты, справка от работодателя о средней зарплате за 3 последних месяца, реквизиты лицевого счета, индивидуальная программа для реабилитации и абилитации инвалида (для граждан с ограниченными возможностями здоровья).

3. Через МФЦ по предварительной записи, либо в режиме живой очереди.