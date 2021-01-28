Уровень безработицы в Красноярском крае идет на снижение Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень зарегистрированной безработицы в Красноярском крае идет на снижение. На сегодняшний день он составляет 3,3%. Это ниже среднероссийского (3,7 %) и среднего по регионам Сибирского федерального округа (4,2 %). А всего в службе занятости состоят на учете 48 тысяч жителей края. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в агентстве труда и занятости населения края.

По словам руководителя ведомства Виктора Новикова, 2020 год стал трудным для специалистов, они столкнулись с большой нагрузкой, когда из-за последствий коронавируса население стало терять работу.

- С апреля поступило более 150 тысяч заявлений. Пик был зафиксирован 1 сентября – 74 тысячи человек состояли на учете, уровень безработицы составлял 5 %, сейчас мы упали в 1,5 раза. На выплаты пособий было направлено свыше 4 миллиарда рублей. Но даже в этих условиях центры занятости не прекращали помогать искать работу. В итоге год завершен с рекордным показателем – 64 тысячи граждан трудоустроены на постоянной основе. Сейчас открыто свыше 56 тысяч постоянных вакансий, – сообщил Виктор Новиков.

Несмотря на пандемию, удалось сохранить весь комплекс услуг и программ в сфере содействия занятости, реализуемых в рамках Стратегии управления рынком труда региона. Например, появились новые онлайн-сервисы для получения помощи в профессиональном самоопределении и консультаций по открытию своего дела, финансово поддержаны работодатели.

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