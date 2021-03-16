Изменения в жизни красноярцев с 1 апреля 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Что изменится в жизни красноярцев с 1 апреля 2021

Публикуем, что изменится в жизни красноярцев с 1 апреля 2021

Вместе с весной в Красноярск и край приходит не только тепло, но и очередные правила, законы и поправки в них. Итак – что изменится в жизни красноярцев с 1 апреля 2021.

Традиционная индексация пенсий

Минтруда проиндексирует социальные пенсии на 3,4%. Эта мера коснется не всех пенсионеров. Индексация пенсии положена лишь тем, кому не хватает стажа для получения страховых выплат, и никогда не работавшим. Таким образом, средний размер пенсии составит 10 183 рубля. В Красноярском крае прожиточный минимум пенсионера в 2021 году – 10 963 рубля.

Для тех, кто получает «полноценную» пенсию индексация запланирована на август 2021 года.

Изменение правил сдачи экзамена на водительские права

Перемены касаются практики и оценки:

- Экзаменуемый не будет знать маршрут движение. Его выберет полицейский, принимающий экзамен;

- В автомобиле на сдаче экзамена смогут находиться также представитель автошколы, полицейский и другие начинающие водители. Все экзамены будут записываться на видео;

- Автодром отменен для всех, кроме мотоциклистов. Полученные навыки водители будут демонстрировать сразу в городе. Однако наиболее сложные маневры все-таки «останутся» на закрытых площадках;

- Время экзамена строго фиксировано в рамках 30 минут. На дополнительную подготовку экзаменуемому отведут 20 минут;

- Новые «роковые» ошибки. Теперь экзамен будут прекращать, если претендент на водительские права не застегнет ремень или начнет разговаривать по телефону.

- До экзамена и вовсе не допустят учеников, предоставивших ложную информацию или поддельные документы, кандидат ранее лишался прав, учился в автошколе без лицензии или не оплатил государственную пошлину;

- Получить права можно будет в 16 лет, но с одобрения родителей или законных опекунов.

Отмена номеров по противодействию коронавирусу

С 1 апреля в Красноярском крае будет работать лишь один короткий номер – 122. Остальные номера «горячей линии» 8 (800) 100-56-53 и 8 (800) 100-53-19 будут отключены.

Истечение срока коронавирусных мер поддержки

Отменяются коронавирусные правила оформления больничных для пожилых. Теперь работающие пенсионеры вновь смогут полноценно трудиться. Но, исходя из эпидемиологической ситуации, работодателям рекомендуют оставить таких сотрудников на дистанте.

Кроме того, безработным для оформления пособия вновь придется лично явиться в Центр занятости. Раньше это можно было сделать дистанционно.

Также, с 1 апреля отменяется единовременная выплата в 5 тысяч рублей на детей до 8 лет. Сейчас у родителей есть время подать заявление через Госуслуги до 31 марта.

Повышение пособий на детей от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей

Теперь размер доплаты будет зависеть от среднего дохода семьи. Таким образом, на малыша семьям будут выплачиваться пособия в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Чем ниже доход, тем выше будет размер пособия. 100% получат семьи, получающие меньше ПМ.

Отметим, что теперь малообеспеченные семьи должны иметь «белый» доход, причем любой – от зарплаты до стипендии. Исключения лишь по уходу за инвалидом, очная учеба, служба в армии, лечение от 3 месяцев и официальная безработица.

С 1 апреля заявление на получение такого пособия можно будет подать через Госуслуги, соцзащиту или МФЦ.

Обязательная предустановка отечественного ПО на гаджеты

Теперь на планшеты, ноутбуки, смартфоны и Smart-TV будут устанавливать российский софт от Яндекса и mail.ru, а также платежная система «Мир», соцсети, «Мой офис», голосовой помощник «Маруся», Госуслуги и антивирус «Касперский».

Это не значит, что пользователям придется пользоваться отечественным ПО без альтернативы. Все пользователи смогут установить приложения для своего комфорта.

Новые правила прохождения медосмотра

- С 1 апреля работодатель должен составлять списки по трудоустроившихся, подлежащих медосмотру, сотрудников, подлежащих периодическим осмотрам и поименный список таких работников;

- В направлении на медосмотр теперь нужно указывать страхового полиса;

- Медосмотр могут проводить выездные бригады, но перед этим работник должен пройти диагностику в больнице.