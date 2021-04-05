Камеры ГИБДД в Красноярске 2021: где уже работают и где появятся новые Фото: Мария ЛЕНЦ

КРУДОР опубликовал места, где расположены камеры ГИБДД в Красноярске 2021, и где появятся новые. Напомним, что с 6 марта КРУДОР запустил 9 камер по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Новые комплексы фотофиксации следят за соблюдением правил дорожного движения. Кроме того, теперь камеры расположены не только на определенных рубежах, но и на общественном транспорте. Комплексы следят за тем, чтобы водители не выезжали на выделенную линию для автобусов и троллейбусов.

Места, где камеры уже работают:

- ул. Белинского, 3; - путепровод ул. Тотмина – ул. Калинина; - путепровод ул. Калинина – ул. 2-ая Брянская; - ул. Гусарова, 7; - ул. Лесопарковая в районе ул. Курчатова, 15Б (нерегулируемый пешеходный переход); - ул. Краснодарская, 8.

В окрестностях Красноярска:

- автодорога Подъезд к аэропорту «Емельяново», 1 и 2 км - автодорога Красноярск - Железногорск, 19 км.

Эти системы следят за превышением максимально допустимой скорости движения машин.

Камеры ГИБДД в Красноярске 2021: где уже работают и где появятся новые Фото: Мария ЛЕНЦ

- ул. Копылова – ул. Киренского; - ул. Копылова – ул. Партизанская; - пр. Комсомольский – ул. М.Залки; - пр. Комсомольский – ул. Ястынская; - ул. Алексеева – ул. Батурина; - ул. Ленина – ул. Декабристов; - ул. Енисейский тракт, 3Г; - ул. 60 лет Октября, 55; - ул. 60 лет Октября, 69; - ул. Говорова, 57; - пр. Красноярский рабочий, 126; - пр. Красноярский рабочий, 157; - ул. Щорса, 62; - ул. 28 Бакинских комиссаров, 48.

Сейчас ведется тестовая эксплуатация данных рубежей в Красноярске. В работу они пока не введены. О том, когда это произойдет, в дорожном ведомстве не сообщают.

Камеры ГИБДД в Красноярске 2021: где уже работают и где появятся новые Фото: Мария ЛЕНЦ

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