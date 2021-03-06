В Красноярске с 6 марта появится сразу 6 новых камер для фиксации ПДД

Планируется установка еще 40 камер в ближайшее время Фото: Мария ЛЕНЦ

Камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД появились в еще 6 местах Красноярска. С 6 марта их можно будет обнаружить в следующих местах:

- ул. Белинского, 3.

- путепровод ул. Тотмина – ул. Калинина

- путепровод ул. Калинина – ул. 2-ая Брянская.

- ул. Гусарова, 7

- ул. Лесопарковая в районе ул. Курчатова, 15Б

- ул. Краснодарская, 8

Всего будет установлено аж 46 комплексов, по наблюдению за водителями. Такой контракт заключили в ноябре прошлого года КГКУ «КрУДор» с ООО «Дорожные Мониторинговые Системы». Установка оборудования производится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Оказывать услуги по аренде оборудования, обеспечивающего фиксацию административных правонарушений в области дорожного движения организация будет до 18 декабря 2025 года.

Еще 3 камеры для контроля скорости появятся на региональных трассах.

Они будут установлены:

- автодорога Подъезд к аэропорту «Емельяново», 1-й и 2-й км

- автодорога Красноярск - Железногорск, 19 км.

С 6 марта в Красноярске уже действуют 42 рубежа контроля, оборудованных стационарными комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. В ближайшее время их список будет расширен.

Заместитель руководителя КГКУ «КрУДор» по информационным технологиям Михаил Буйлов рассказал, чем именно будут заниматься новые камеры:

- Все комплексы фиксации нарушений контролируют превышение скорости. На Тотмина и Белинского камеры фиксируют движение по полосе для маршрутных транспортных средств. На нерегулируемых переходах по улице Тотмина и Гусарова камеры следят за тем, чтобы водители соблюдали правила предоставления преимущества пешеходам. Такие переходы являются более безопасными, а отсутствие светофоров сохраняет пропускную способность дорог. На Гусарова и на перекрёстке Калинина – 2-ая Брянская теперь не получится безнаказанно проехать по встречной полосе. Кроме того