Нарушителей ПДД в Красноярске теперь будут снимать установленные на автобусах камеры. Фото: пресс-служба администрации города

Нарушителей правил дорожного движения на выделенной полосе на красноярских дорогах будут снимать камеры, которые устанавливают на общественном транспорте. А чтобы потом эти самые нарушители не спорили, что «это незаконно и надо было предупреждать», на заднем и лобовом стекле автобусов и троллейбусов появились специальные наклейки о видеофиксации нарушений.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, такие меры предприняты для того, чтобы улучшить культуру поведения на дорогах. Плюс это должно помочь улучшить работу общественного транспорта.

- К сожалению, в последнее время участились случаи, когда автомобилисты занимают выделенные полосы, что создает пробки для общественного транспорта и, соответственно, приводит к увеличению интервалов движения автобусов и троллейбусов, - прокомментировали в мэрии.

Инициатива использовать видеорегистраторы на общественном транспорте принадлежит Общественной палате Красноярска. Все видеоматериалы по нарушениям «Красноярскгортранс» будет передавать в ГИБДД.