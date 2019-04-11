2019-04-11T07:26:38+03:00
Происшествия

Красноярца отправили на 3 года в колонию за лжеминирование вокзала

Мужчина позвонил пьяным в полицию и сообщил о взрывном устройстве
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярца отправили на 3 года в колонию за лжеминирование вокзалаКрасноярца отправили на 3 года в колонию за лжеминирование вокзалаФото: Мария ЛЕНЦ
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Три года колонии-поселения, - такой приговор вынес суд Железнодорожного района Красноярска мужчине, который пьяным позвонил в полицию и сообщил о минировании железнодорожного вокзала. Соообщение было ложным, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Из хулиганских побуждений мужчина это сделал или же в беспамятстве - суд не интересовало. Он признан виновным по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). К слову, произошло все не так уж давно: в декабре прошлого года. Суд учел раскаяние виновника и тот факт, что преступление мужчина совершил впервые, ранее же в каких-либо грубых нарушениях закона замечен не был. Именно поэтому такое наказание суд посчитал достаточным. При этом максимальная санкция статьи - до 5 лет лишения свободы. Также статья подразумевает крупные штрафы - до пятисот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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