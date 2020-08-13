Волна минирований в Красноярском крае: эвакуируют суды, аэропорт, детскую больницу

В Красноярском крае заминировали несколько судов Фото: Мария ЛЕНЦ

Поступила информация о новой волне минирования в Красноярске сегодня, 13 августа. Есть сообщения о том, что из зданий Железнодорожного, Октябрьского, Советского и Краевого суда эвакуированы служащие и посетители. «Эвакуируется Октябрьский суд, прерваны все процессы. Какое-то недоброе утро» - написала в своем Телеграм-канале депутат Заксобрания края Елена Пензина.

Были звонки в учреждения суда в других городах края, в частности Сосновоборска и Канска.

Сообщили о минировании и детской поликлиники №1 в Красноярске.

Эвакуация из суда Октябрьского района. Фото: Елена Пензина

Также под прицел «минеров» попал аэропорт «Красноярск». Терминал №1 оцепили, пассажиров эвакуировали. На место выехали спецслужбы, чтобы проверить здание на наличие взрывного устройства. До конца проверки отменен вылет всей рейсов. Самолеты, которые приземляются, будут также дожидаться конца проверки вместе с пассажирами.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали: проводится проверка. Как стало известно из различных источников, похожая ситуация сейчас в других городах Сибири.

Добавим, что массовые минирования общественных зданий и учреждений происходят регулярно. Чаще всего это школы или торговые центры. Теперь лже-террористы добрались до судов. Однако каждый сигнал отрабатывается, а указанные места проверяются.

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